انت الان تتابع تفاصيل خبر ضبط سيارة محملة بـ 250 أسطوانة بوتاجاز في حملة تموينية ببنى سويف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695776/ضبط-سيارة-محملة-بـ-250-أسطوانة-بوتاجاز في-حملة-تموينية-ببنى-سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على ضرورة تشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة سواء على المخابز البلدية أو الأسواق والمنشآت التجارية ،لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين .

دوت الخليج

و تمكنت إدارة تموين الواسطى وبالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية ومباحث التموين ، خلال إحدى الحملات التفتيشية التي قامت بها بها أثناء عطلة أيام العيد من ضبط أحد مستودعات البوتاجاز يقوم بالتصرف في 3480 أسطوانة بوتاجاز منزلية، بهدف بيعها في السوق السوداء، علاوة على

ضبط سيارة نقل الفيوم

كما تم ضبط سيارة نقل الفيوم أثناء قيام صاحبها بتجميع 250 أسطوانة بغرض البيع في السوق السوداء ،حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته لجهات التحقيق المعنية