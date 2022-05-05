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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695774/شاب-سويفى-يفوز-بالمركز-الرابع-فى-رفع-الأثقال-ببطولة-العالم-للناشئين-باليونان

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز" ابن بني سويف" اللاعب محمد عبد المنعم سيد وحصوله على المركز الرابع في بطولة العالم للناشئين في رفع الأثقال التي تستضيفها اليونان في الفترة من 1 إلى 11 مايو الجاري ، حيث حقق اللاعب 132 كجم كلين و نطر161 كجم بمجموع نقاط 283 نقطة وبفارق ضيئل عن صاحب المركز الثالث.

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