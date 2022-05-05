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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695773/مستقبل-وطن-يواصل-الاحتفال-بعيد-الفطر-المبارك-بالوراق

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بالوراق، الاحتفال بعيد الفطر المبارك وسط الأهالي، وذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

«مستقبل وطن» يواصل الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالوراق

وقامت أمانة الحزب بالوراق بقيادة سيد طه امين بلاد قسم الوراق ومحمد خالد مدبولي امين التنظيم، حرصت على مشاركة أهالى الوراق فرحتهم بالعيد، وبرعاية النائب عمرو حسين هندى توزيع كعك وبسكوت العيد على أهالى الوراق بجولة بالشوارع.

وصرح سيد طه، أمين بلاد قسم الوراق لحزب مستقبل وطن، بأن الاحتفال بعيد الفطرالمبارك بالوراق له شكل اخر حيث بعد الاحتفالية الأولى بإحضار الدي جي ولعب الأطفال.

حيث بعدها قام بإحضار كعك وبسكوت العيد من قبل النائب عمرو حسين هندى عضو مجلس النواب وتم توزيعها على جموع المواطنين بشوارع الوراق جميعا وشاركنا بالجولة النائب أسامة الاشموني عضو مجلس النواب ومن أمانة الوراق عادل عبد النبي الأمين المساعد أمناء ونجلاء الجمل امينة المرأة محمد عرفة امين الإعلام وخالد خيري الشويخ امين المتابعه والتواصل الاجتماعي وفاطمة الجمل عضو هيئة مكتب نرمين حامد عضو هيئة مكتب و ريهام ادوار عضو هيئة مكتب اللجان وطه شعبان عضو هيئة مكتب أمانة الحزب وسط بهجة وسعادة من أهالى الوراق.

ووجه "أمين الحزب" الشكر للنائب عمرو حسين هندي الذي أكد ان هذه هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى لأهالي الوراق وتهنئة من سيادته لهم بعيد الفطر اعاده الله علي مصر بكل خير.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.