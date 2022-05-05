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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695770/الآن-جدول-امتحانات-الصف-الرابع-الثانوي-الترم-الثانى-٢٠٢٢

يبحث الكثير من طلاب المرحلة الابتدائية، وخاصة الصف الرابع الابتدائي عن تفاصيل جدول امتحانات الترم الثانى لهذا العام الدراسي، حيث يستعد طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية لأداء امتحانات الصف الثانى ٢٠٢٢ بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، ولذلك سوف ننشر لكم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى ٢٠٢٢.

دوت الخليج

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى ٢٠٢٢

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي ٢٠٢٢، ووفقا للجدول الذى نشرته وزارة التربية والتعليم سوف تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد المقبل الموافق ٨ مايو وسوف تنتهي الخميس المقبل الموافق ١٢ مايو .

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى على أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي سوف تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مضيفا أن الامتحانات سوف تختلف من إدارة تعليمية لأخرى وسوف تكون الامتحانات ورقية.

وكانت قد أعلنت الوزارة أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي للترم الثانى ٢.٢٢ سوف تجرى داخل اللجان بالمدارس، مؤكدة على أن اللجان سوف تكون مؤمنة وبها كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

مواعيد امتحانات الترم الثانى للصف الرابع الابتدائي

وكانت وزارة التربية والتعليم نشرت جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى ٢٠٢٢، وسوف يبدأ الطلاب بأداء امتحان اللغة العربية والدينية يوم ٨ مايو، ومن ثم سوف يقوم الطلاب بأداء امتحان مادة العلوم ومادة مهارات مهنية يوم الاثنين الموافق ٩ مايو، وسوف يقوم الطلاب يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مايو بأداء امتحان مادة الدراسات ومادة ict، وسوف يقوموا طلاب الصف الرابع الابتدائي بأداء مادة اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء الموافق ١١ مايو، وسوف تنتهى امتحانات الصف الرابع الابتدائي بأمتحان مادة الرياضيات يوم الخميس الموافق ١٢ مايو

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى ٢٠٢٢

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يوجد نماذج استرشادية متوفرة لطلاب الصف الرابع الابتدائي فى جميع المواد الدراسية ، مصرحة أن أسئلة امتحانات نهاية العالم للصف الرابع الابتدائي سوف تكون مطابقة لأسئلة المعلومات المتوفرة على بنك المعرفة، ويمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي الدخول على بنك المعرفة من خلال الضغط على الرابط التالي: http://www.ekb.eg