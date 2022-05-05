جدة - نرمين السيد - استضافت سفارة جمهورية مصر العربية فى بوركينا فاسو، أعضاء الجالية المصرية فى بوركينا فاسو من المهندسين بالشركات المصرية والدولية والعاملين المصريين فى مكاتب الأمم المتحدة وأسرهم.





وكذلك أعضاء البعثة الأزهرية الموفدة من قبل الأزهر الشريف إلى بوركينا فاسو، وذلك بمناسبة الاحتفال بأيام عيد الفطر المبارك. كما أحيت السفارة المصرية، شعائر صلاة العيد برفقة أبناء الجالية واجتمعت بهم فى حفل استقبال بدار المكاتب عقب الانتهاء من إقامة الصلاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة المصرية فى بوركينا فاسو تستضيف أبناء الجالية بمناسبة عيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.