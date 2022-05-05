أول تجربة لحقن الكلور السائل بمحطات مياه الشرب بسوهاج (صور)

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن الشركة انتهت من تطبيق أول تجربة لمنظومة حقن الكلور السائل والشابة السائلة بمحطة مياه ناصر النقالى بمدينة سوهاج.





وأضاف عبد الغفار أنه جار الاعداد لتغيير منظومات الكلور الغاز بكلور سائل بمحطات مياه النمساوى المطورة والجوازات المطورة والحواوويش المطورة 1 و2 والحواويش المطورة 3 و4 وبنى حرب النقالى ونجع الطينة النقالى ونجع عبد النبى النقالى والاحايوة النقالى وذلك لقرب هذه المحطات من الكتل السكنية. وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة أن منظومات حقن الكلور السائل أكثر أمانا من منظومات حقن الكلور الغاز وأنه تبلغ تكلفة الوحدة الواحدة 100 ألف جنيه وأنه جار الانتهاء من محطات المرحلة الأولى على أن يتم تغيير كل المحطات التى تقترب من المناطق السكانية فى أقرب وقت ممكن.

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