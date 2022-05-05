محافظ سوهاج: توريد أكثر من 3717 طن قمح للشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - أعلن طارق الفقى محافظ سوهاج عن موقف توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، حيث تم توريد 3717 طن و632 كيلو من الأقماح حتى الان، موجها جميع الجهات المعنية بالعمل على تذليل كافة العقبات وتسهيل عمليات التوريد على المزارعين.





وشدد محافظ سوهاج على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كميات القمح الموردة عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد فى مختلف قرى ومراكز المحافظة، موجها بالتنسيق المستمر بين التموين والزراعة وكل الجهات المعنية، وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أية كميات من القمح خارج نطاق المحافظة. يذكر أن كمية القمح المنزرعة فى سوهاج هذا العام بلغت 211 ألف و862 فدانا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، والمتوقع إنتاجه 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالى.

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