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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695730/وزير-الزراعة-يتفقد-سير-العمل-بأجهزة-الوزارة-الخدمية-خلال-اجازة-العيد

دوت الخليج

القصير يتوجه بالشكر للعاملين بمعمل متبقيات المبيدات وجهاز حماية الأراضي ومنظومة الخط الساخن على تواجدهم وتقديم الخدمات للمواطنين

وأكد وزير الزراعة أن كافة القطاعات الخدمية بالوزارة في حالة عمل دائم خلال فترات الاجازة والراحات، وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين والمربيين، ودعم قطاع الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار القصير، إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعمل في دعم منظومة الصادرات الزراعية المصرية، ودعم المصدرين، حفاظا على سلامة الغذاء، والتأكيد على جودة الصادرات الزراعية، والتي تتمتع بسمعة طيبة بين دول العالم، لافتا الى ان هذا المعمل حاصل على العديد من الشهادات العالمية والتي تؤكد جودة التحاليل ودقتها.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، استمرار المعمل خلال إجازة العيد فى استقبال وتحليل العينات الخاصة بالصادرات والواردات الزراعية المصريه محافظة على استمرار نفاذ الصادرات الزراعية المصرية لكافة الأسواق العالمية ولضمان سلامة وجودة الواردات الغذائية، حيث تم تنفيذ التحاليل المطلوبة لعدد ٢٠٠٠ عينة شاملة عينات الصادرات والواردات الغذائية، كذلك جاءت عينات القمح من أهم العينات الغذائية التى تم تحليلها خلال إجازة العيد، حيث تم تنفيذ كافة التحاليل التى طلبت لها فى أسرع وقت وارسال النتائج للجهات المعنية لسرعة اتخاذ القرار وتوريد شحنات القمح لما لها من أهمية استراتيجية فى هذه الظروف العالمية المحيطة.

وتفقد وزير الزراعة أيضا غرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، والتقى بالعاملين بها، واطمأن على سير العمل، والتواصل الدائم والمستمر على مدار الساعة مع كافة مديريات الزراعة، لرصد حالات التعدي، والتصدي لها، والتعامل معها على الفور.

وأكد القصير ان الرقعة الزراعية خط احمر، لارتباطها بالامن الغذائي، وهو مايعد امن قومي، لافتا الى ان القيادة السياسة تتابع بشكل مستمر هذا الملف، وان هناك تنسيق دائم ومستمر مع اجهزة الدولة المختلفة للقضاء على ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية.

وأشار وزير الزراعة الى ان الحفاظ على الرقعة الزراعية، تعد مسئولية المجتمع باسره للحفاظ عليها، وعلى ماتبقى من الارض الزراعية، باعتبارها امن غذائي، ومستقبل للأجيال القادمة، مناشدا وسائل الاعلام والمجتمع المدني المساهمة في التوعية للحد من هذه الظاهرة.

كما تفقد وزير الزراعة ايصا، منظومة الخط الساخن بالوزارة، مؤكدا ضرورة التعامل مع كافة الشكاوى الواردة من المواطنين بجدية، واتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لحل تلك الشكاوى.