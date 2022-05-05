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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695769/إلهام-شاهين-بتنشر-الرذيلة-وأفعال-الممثلين-مهينة--زوج-منة-عرفه-يثير-الجدل-بتصريحاته-عن-النجوم

يواصل الفنان محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة إثارة الجدل بتعليقه على عدد من نجوم الفن ذات الشهرة الواسعة في مصر والوطن العربي، وأتى على رأسه هؤلاء نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير هجوم محمود المهدي على نجوم الفن

إلهام شاهين

كانت للفنانة إلهام شاهين النصيب الأكبر من هجوم محمود المهدي، خاصة بعدما خرجت لتعلق على تصريحات منة عرفة حول رفضها لتقديم أدوار الأغراء، قائلة: “الفن ملهوش ضروريات واللي يحط شروط يقعد في البيت أحلى”، لتنهال الانتقادات الاذعة من الفنان محمود المهدي على إلهام شاهين، فتارة يصيفها بأنها تغتصب الرجال وتارة يتهما بالمرأة التي تشجع الرذيلة وتساعد على نشرها.

أشرف زكي

أتى في المرتبة الثانية التي هاجمها محمود المهدي، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعدما صرح بضرورة اتخاذ قرار ضد محمود المهدي، ليصفه الأخيرة بأنه يتقاضي الرشاوي وأطلق عليه اسم زوج الممثلة، مؤكدا أنه يفضل زوجته في الأعما الفنية ويترك باقية نجوم الفن بدون شغل على حساب نجاحات زوجته.

بدرية طلبة

عندما خرجت بدرية طلبة لتعلق على ما يفعله محمود المهدي، هاجمها محمود المهدي واصفا الفنانة بالكومبارس التي يقتصر ظهورها في الكاميرا الخفية فقط، ولا يحق لها الحديث عنه لأنها دون مستواه.

روجينا

وهاجم محمود المهدي الفنانة المتألقة روجينا، فقال: “واحدة تروح تعيط وتصور نفسها وهي بتعيط وواحدة تصور نفسها وهي بتدعي، وواحدة رايحة تعلن عن مسلسلها ونسيتوا إن ده بيت ربنا بجد انتوا عار على الشعب المصري للأسف ناس كتير بتاخد أفعالكم المهينة وتفتكر إن المصريين كدة لا بجد أنتم بتمثلوا إبليس البنت المصرية مش رقاصة ومش خاينة والشاب مش بلطجي”.

أحمد حلمي

ولم يسلم الفنان أحمد حملي من مهاجمة محمود المهدي له، اذ نشر صورة للفنان وزوجته منى زكي وهي في حضن المخرج تامر حبيب وقام بوضع سهوم على رأسه ليصفه بالحيوان ذو القرنين أي ليس له سلطة على زوجته، متحدثا بسخرية: “دي سهوم عشان محدش يقول بيهاجم فنانين”.

ولازال محمود المهدي يواصل مهاجمته لنجوم كبار ويثير الجدل حولها بهدف ركوب التريند، ولكن هل ستصمت النقابة والدولة على أفعاله؟، هذا ما يترقبه الجمهور خلال الفترة المقبلة.