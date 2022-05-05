وفاة شاب غرقا في بحر يوسف ببنى سويف

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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - لقى شاب مصرعه غرقا، في بحر يوسف بمركز اهناسيا غرب بني سويف، اليوم الخميس.

دوت الخليج

كان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بتعرض مصطفى جودة رياض، 28 عامًا ، مقيم قرية منهرو التابع. لمجلس قروي العواونة بمركز اهناسيا للغرق في بحر يوسف.

قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجاري البحث و انتشال الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة.