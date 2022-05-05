وفاة كريم حزناً على خطيبته بعد وفاتها بـ يوم واحد

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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695764/وفاة-كريم-حزنا-على-خطيبته-بعد-وفاتها-بـ-يوم-واحد

ومن الحب ما قتل.. مقولة تنطبق على الشاب كريم أحمد شحاتة 24 عام، الذي مات كمدا وحزنًا بعد وفاة خطيبته دينا محمد مصطفى، بعد وفاتها بـ 24 ساعة فقط.

دنيا وكريم من مواليد قرية الفتح التابعة لمركز "الجمالية" بمحافظة الدقهلية، تم خطبتهما بعد قصة حب، آملين تحقيق حلمهما بالدخول عش الزوجية معا، إلا أن القدر لم يشأ أن يجمعهما في الدنيا، فكتب لهما أنا يكونا عريسا السماء.

تفاصيل واقعة وفاة كريم حزناً على خطيبته مروة

دنيا كانت تعاني من مرض السكر، وهذا كان سبب وفاتها، حيث توفيت أمس الأربعاء 5 مايو، بحسب ماذكر اهالى قرية الفتح لمراسل موقع دوت الخليج الذى رصد تشييع الجنازة.

لم يتحمل كريم أحمد شحاتة فراق خطيبته دنيا، فلحق بها في التالي، إذ جاء اليوم، الخميس، خبر وفاته، لتصعد روحه إلى السماء لتلتقي بروحه الثانية "دنيا".

تلك القصة الحزينة شهدت تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد انتشارها، إذ عبروا عن حزنهم الشديد لهذا الفقد الأليم.

وتم تشييع الجثمان بقرية الفتح التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، وسط حزن وذهول اهالى القرية، حيث كان يتمع كريم بسيرة عطرة ومحبة جميع الأهالى.

جمال عبان استاذ القلب يتفاعل مع الواقعة

وكان بين المتفاعلين مع تلك القصة، الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، والذي عبر عن حزنه لرحيل دنيا وكريم، مؤكدا أن الحزن سبب رئيسي في "انكسار قلب كريم" وحزنه ما أدى لوفاته.

وكتب د. جمال شعبان على صفحته على فيسبوك: "بقولكم الزعل بيكسر القلب، الزعل يؤدي إلي الوفاة".

وحكى جمال شعبان قصة دنيا وكريم ونهايتهما الحزينة:

كريم مات من الزعل علي خطيبته "فقيدة الشباب/ دني اللي ماتت امبارح".

واليوم توفى خطيبها فقيد الشباب/ كريم أحمد شحاته - حزنا عليها، بعد وفاة خطيبته ب24ساعة وذلك بالجمالية - دقهلية.

وأضاف: دينا ماتت من مضاعفات مرض السكر.. انكسر قلب ( كريم ) نتيجة الحزن الشديد. رحم الله فقيدي الشباب.