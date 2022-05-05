انت الان تتابع تفاصيل خبر الليلة.. أنغام تحيي حفل غنائي ضمن احتفالات عيد الفطر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695763/الليلة-أنغام-تحيي-حفل-غنائي-ضمن-احتفالات-عيد-الفطر

تستعد المطربة المتألقة أنغام، لإحياء حفل جديد ضمن احتفالات النجوم بـ عيد الفطر، وذلك في مساء اليوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو الجاري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حفل أنغام في السعودية

ويأتي حفل أنغام الليلة في دولة السعودية بمدينة الملك عبدالله بمشاركة الفنان راشد الفارس، والفنان فهد الكبيسي، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

كما تستعد أنغام للإحتفال بعيد الفطر في دولة الكويت الشقيق، من خلال إحياء حفل غنائي في يوم 12 من شهر مايو المقبل، اذ من المقرر أن تتألق في عدد من الأغاني المميزة.

أنغام تتعرض لموقف محرج في حفل الأوبرا

وكانت قد تعرضت المطربة أنغام لموقف محرج أثناء حفلها في الأوبرا فأثناء انسجام المطربة في الحفل انقطع الصوت فجأة بسبب حدوث مشكلة فنية في الصوت ما أدى إلى توقف حفل أنغام، وكان من المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل عمل غنائي جديد بعنوان «ودونى عند أمي»، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع مادي، وهندسة صوت خالد سند.

آخر أعمال المطربة انغام

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال انغام الغنائية بعنوان "أنا مش ضعيفة" وتم طرحها في رمضان 2022 ضمن مسلسل "فاتن أمل حربى" الذي خاض بطولته الفنانة نيللي كريم والفنان شريف سلامة، اما عن أخر أغنية طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أغنيتها "هتشتاقوا"، وتنتمي أغنية "هتشتاقوا" للطابع الشعبي، وهي التجربة الأولى للفنانة أنغام مع هذا اللون من الغناء، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات الشاعر عمرو يحيى.

وتقول كلمات أغنية هتشتاقوا لـ أنغام: “هتشتاقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي ريحكوا، مفيش غيركوا اللي جرحنا وفرحناكوا وما فرحنا، وحقنا جاي مطرحنا وهتجونا بتشتاقوا، هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي فهموكوا، في صبرنا مين يستحمل، واجهنا وقولنا هنكمل وكل حبيب بيستعمل في وقت الرد أخلاقه، نسينكوا وناسيين اللي كان وياكوا وفاكرين اللي كان منكم، نسينكوا وسايبين الزمان هو يفهمكوا يعلمكوا، ولما تجونا هنقفل حساب مفتوح، وهنخلص قديم وجديد كمان منكم هتحتاروا، يبقوا قل مقدارهخسارة شوقنا كان غالي، عشان مانكونش ظالمينكوا هتيجوا تشوفوا ده بعينكوا ويبقى ربنا يعينكوا، ده كل فراق وله أسراره هتحتاروا تعيشوا الليل وأفكاره، وتسهروا زينا ليالي وهتحسوا اللي بيحسوا وعمركوا راح يضيع، هتشاتقوا لحضننا لما هتلاقوا مفيش غيرنا اللي هيريحكوا”.