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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695756/خبير-اقتصادى-رفع-الأسعار-هو-أسوأ-ما--يمكن-أن-يحدث-في-الاقتصاد

قال الدكتور عمرو صالح، خبير اقتصادى ومستشار البنك المركزي السابق، أن التضخم هو الارتفاع المستمر والغير مخطط فى الأسعار لفترة زمنية محددة، مؤكدًا على أزمة التضخم هو أسواء ما يمكن أن يحدث داخل أسواق دول العالم.

دوت الخليج تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وأضاف الدكتور عمرو صالح، عبر لقائه فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصرية، ان الارتفاع الطفيف فى الأسعار مقبول ويختلف عن التضخم، مضيفا أن التضخم يؤدى إلى تقليل قيمة الدخل والقوة الشرائية. وأكد على أن المستهلك والمنتج هم الخاسران من تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية، مؤكدا على أن هذه الأزمة لها بعض المكاسب على بعض الأطراف مثل شركات الأسلحة والمضاربة على الذهب. وأكد على أن الدولة المصرية لديها كوادر وقيادة سياسية تقدر على استخدام السياسية المالية والنقدية للتعامل مع مستجدات ومتغيرات الحرب الروسية- الأوكرانية وتداعياتها السلبية على جميع دول العالم. الدكتور عمرو صالح يشيد بقرار الدولة المصرية للشراء ٤٤ طنا من الذهب وأشاد بقرار الدولة المصرية بشراء ٤٤ طنا من الذهب، مؤكدًا على أن هذا القرار يرفع الجدارة المالية والائتمانية للدولة المصرية. كما قال الدكتور عمرو صالح” أن هذا القرار يجعل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي تعلم ان الدولة المصرية لديها قوة شرائية كبيرة”. ارتفاع الأسعار والتضخم يحتاجان دول العالم جدير بالذكر أن العديد من دول العالم ومن بينهم ألمانيا والدول الأوروبية تعامى من صدمة تضخم كبيرة بسبب تداعيات الأزمة الروسية والأوكرانية، وكان وزير الاقتصاد الألماني على أن الهجوم الروسى على الأراضى الأوكرانية هو السبب الرئيسي لتراجع الأداء الاقتصادي في ألمانيا ودول أوروبا بشكل عام.

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