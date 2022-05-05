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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695758/الصحة-إجراء-مليون-و-183-ألف-عملية-جراحية-ضمن-مبادرة-رئيس-الجمهورية-لإنهاء-قوائم-الانتظار

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء مليون و183 ألفا و501 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

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ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، مضيفا: قمنا بتوزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، وذلك لحصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

إجراء مليون و 183 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

وأشار إلي أن خدمات مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، وأن المريض لا يتحمل أي أعباء مادية، لافتا أن المبادرة هدفها تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الوزراة علي اهتمام كامل برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، http://wlms.smcegy.com/، بالإضافة إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.