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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695745/محافظ-قنا-يكلف-السكرتير-المساعد-متابعة-استلام-محصول-القمح-بصومعة-المراشدة

تابع محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، توريد محصول القمح وتقديم التسهيلات اللازمة أمام الموردين والمزارعين بصومعة المراشده من أجل الوصول إلى المستهدف توريده هذا العام على مستوى المحافظة، بتكليف من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

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وقال ابو كريشه، أن الصومعة تتكون من ١٢ خلية بسعة تخزينية ٦٠ ألف طن، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة .

حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي بقيمة 50 جنيه

يشار الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، وجه بصرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي بقيمة 50 جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة 50 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماما كبيرًا من قبل الدولة بالفلاح المصري