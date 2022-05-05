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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695744/سكرتير-مساعد-قنا-يتفقد-أعمال-مشروع-مجمع-مواقف-الوقف-الجديد

تفقد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الخميس، الاعمال الإنشائية بالمرحلة الثانية من موقف سيارات الأجرة بمركز ومدينة الوقف، فضلا عن متابعة الإلتزام بتعريفة الأجرة المقررة خلال العطلة الرسمية .

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وأوضح "أبو كريشة" أن مجمع مواقف مركز الوقف يقع علي مساحة ٤٢٠٠ متر مربع بتكلفة مليون و ٧٥٠ ألف جنيه للمرحلة الأولى والثانية والممول من الخطة الاستثمارية للمحافظة، مشيرًا إلي أن مراحل تنفيذ المشروع تتم علي ٣ مراحل ويستوعب ١٢٠ سياره ويضم مكتب إداري ومصلي ودورات مياة للرجال والسيدات.

إقامة مجمع للمواقف بمراكز ومدن المحافظة هو القضاء على المواقف العشوائية

وأضاف "أبو كريشة" أن الهدف من إقامة مجمع للمواقف بمراكز ومدن المحافظة هو القضاء على المواقف العشوائية وتخفيف حدة الإزدحام داخل المدن والتيسير على المواطنين للتنقل بين المراكز بسهولة ويسر وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدن .