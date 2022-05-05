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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695743/ننشر-تفاصيل-١١٣١-مشروع-لحياة-كريمة-فى-مركز-ببا-ببنى-سويف

لم يكن يتخيل اكثر المتفاءلين فى المجتمع المصرى بأن المبادرة الرئاسية التى اطلقها الرئيس السيسى لتطوير الريف المصرى تحت مسمى حياة كريمة ستحقق كل هذا النجاح وبهذه السرعة لدرجة أن الجميع سواء من التنفيذيين او رجال الاقتصاد والسياسة او حتى المواطن العادى اصبحوا فى حالة من الانبهار من حجم الانجازات التى تحققت على ارض الواقع فأصبح الحلم حقيقة لتسطر المبادرة تاريخا جديدا للريف المصرى بنقلة نوعية على جميع المستويات لم تحدث منذ عصور

مركز ومدينة ببا إحدى المدن السويفية التى جاءت فى المرحلة الأولى من المبادرة التى تم تقسيمها الى ٣ مراحل

“دوت الخليج “ينشر تفاصيل تلك المشروعات فى قرى مركز ببا والقرى المنفذه بها تلك المشروعات

يؤكد المحاسب مدحت صلاح رئيس مجلس مدينة ببا بأن الرئيس السيسى أطلق بهذه المبادرة إشارة البدء فى معركة بناء حقيقية لتطوير الريف المصرى بميزانيات غير محدودة من اجل تحقيق التنمية الشاملة بكل مستوياتها تعليميا وصحيا واقتصاديا وكان من حسن حظنا فى ببا أنه قد وقع علينا الإختيار لنكون ضمن المرحلة الأولى من المبادرة وذلك نظرا للحالة الصعبة التى كان اهالى القرى البباوية يعانون منها .

المشروعات المدرج تنفيذها بقرى المركز والمدينة تصل إلى ١١٣١ مشروعا

ويضيف صلاح بأن اجمالى المشروعات المدرج تنفيذها بقرى المركز والمدينة تصل إلى ١١٣١ مشروعا موزعه على عدة قطاعات ومحاور فهناك محور الصرف الصحى يتم التنفيذ حاليا فى ٤٠ مشروعا فى قرى طرشوب وعلى كيلانى والزاوية وزاوية الناوية وهربشنت وبنى مؤمنه والشهيد حسن علام وفزارة وطحا البيشة وغياضة الغربية والبرانقة والفقاعى وبنى ماضى وكفر جمعه ومنية الجيد وجزيرة الفقاعى والضباعنه .

محور مياة الشرب

اما محور مياة الشرب فهناك ٢١٦ مشروعا بدأ التنفيذ الفعلى بهم فى قرى سدس وطنسا وبنى قاسم وطحا وغياضة والبرانقة وبنى محمد والملاحيات وصفط راشين وبنى مؤمنه وابوشربان وابو دخان وبنى هاشم وغياضة الشرقية وبنى خليل والجزيرة الشرقية وجزيرة ببا وكفر ناصر وهلية والزاوية وعلى كيلانى وطرشوب والمشارقه وكفر منصور وقمبش وبنى احمد وطوه ومنيل موسى .

محور التعليم

وفى محور التعليم هناك ٣٦ مشروعا ايضا فى البرانقه وطوه وكفر منصور والشريف وبنى عوض وغياضة الشرقية والزاوية والفقاعى وهلية وقمبش والسلطانى وابودخان وجزيرة ببا وكفر جمعه وبنى عقبه وفزارة.

تبطين الترع

ويشمل محور الرى هناك ٢٢ مشروعا عبارة عن كبارى وتبطين للترع فى بنى هاشم وكفر ناصر والضباعنه وعزبة المحبوب وعزبة عرفه ونزلة المشارقة وزاوية الناوية وقمبش وعرب صبيح وعزبة راشد ايضا هناك محور الصحة ١٥ مشروعا فى طنسا وغياضة الغربية وبنى ماضى وغياضة الشرقية وكوم الصعايدة وصفط راشين ومحور الشباب والرياضة ٢٠ مشروعا فى البرانقه وطحا وصفط راشين وهلية ومنيل موسى وفزاره وبنى ماضى وقمبش وبنى مؤمنه وحسن علام وعلى كيلانى وجزيرة ببا وغياضة الشرقية والجزيرة الشرقية

ويضيف صلاح إنه ايضا من ضمن المبادرة اقامة ٦ مجمعات خدمات زراعية بقرى طنسا وقمبش وصفط راشين وهلية وجزيرة ببا وسدس ، وكذلك اقامة ٦ مجمعات للخدمات الحكومية بقرى جزيرة ببا وسدس وهلية وقمبش وطنسا وصفط راشين علاوة على ٣ مشروعات للغاز الطبيعى بسدس وببا وهلية ومشروع للتضامن الاجتماعى بجبل النور بالاضافة الى ٥ مشروعات للاسعاف فى ابو شربان وطنسا وغياضة وببا وسدس و٤٦ فى مجال الكهرباء فى قرى جزيرة ببا وسدس وهلية وقمبش وطنسا وصفط راشين وبنى عوض وطحا والضباعنه وبنى احمد وطوه وبنى مؤمنه وابودخان وبنى هاشم

ويؤكد صلاح أن هناك ايضا ٧١٥ مشروعا بخلاف ذلك مدرجة وسيتم البدء فى تنفيذها الفترة القادمة

كما اشاد المواطنين بهذه المشروعات فى البداية يشير رجب احمد (موظف بالتربية والتعليم ) من ابناء عزبة نجيب كنا نحلم بانارة القرية وبالفعل تم زرع اعمدة انارة جديدة للعزبة بالاضافة الى ادراجها ضمن مشروع الصرف الصحى وتم بالفعل نقل اعمدة الضغط العالى التى كانت ترعب اهالى القرية وتم إنشاء كوبرى اضافى للبلده

ويشير عامر على (موظف بالزراعة ) أن قريتنا كانت مهمشة لسنوات بل لعقود من الزمن حتى جاءت مبادرة حياة كريمة لتنهى ذلك التهميش بمشروعات لم نكن نحلم بها

وفى لافته تعكس مدى رضا المواطن الريفى عن الانجازات التى تحدث توجه بعض المواطنين من اهالى القرية الى مجلس قروى طنسا لتقديم الشكر الى المحاسب سمير شحاته رئيس الوحدة المحلية والرئيس السيسى وجميع المسؤولين بالمحافظة