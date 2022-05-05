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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695742/سكرتير-مساعد-قنا-يتفقد-نقطة-إسعاف-المراشدة

تفقد محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اليوم الخميس، نقطة إسعاف المراشدة بمركز الوقف للإطمئنان على مدى جاهزيتها وتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ على الطريق السريع وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج .

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