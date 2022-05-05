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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695741/الداودى-يعلن-عن-انطلاق-الحملة-القومية-للتطعيم-ضد-شلل-الاطفال-الأحد-المقبل

كشف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم الخميس، عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمختلف مراكز المحافظة يوم الأحد المقبل الموافق ٨ مايو الجارى ، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ورفع المناعة الصحية للأطفال .

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وأوضح محافظ قنا، أن فعاليات الحملة سوف تستمر على مدار ٤ أيام حتى الأربعاء الموافق ١١ مايو الجارى ، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى ٥ سنوات، البالغ عددهم ٥٨٤ ألفا و ٥٠٧ طفلا بطعم سابين أحادى التكافؤ نمط ٢.

خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية

كما أكد أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات لمساعدة فِرق التطعيم على الوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.

الفرق الطبية أطباء

ومن جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، أنه تم تخصيص ١٣٢٦ فريق طبى منها ١١٨١ فريق متنقل ، و ٢٣٧ فريقا ثابتا بالوحدات الصحية والمستشفيات، مشيرا إلى أنه يشارك في الفرق الطبية أطباء ، وممرضين ، ومسجلى بيانات ، ومراقبين ، ومسعفين ، والرائدات الريفيات ، ومسئولى الثقافة الصحية ، لافتا إلى أن أعضاء فرق التطعيم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، مؤكدا على توافر الطعوم وأدوات الحفظ الخاصة بها وأن التطعيم مجانى دون أى رسوم.