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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695772/saib--أعرف-الأوراق-المطلوبة-لفتح-حساب-في-بنك-سايب

يتساءل الكثير من المواطنين عن الأوراق المطلوبة لفتح حساب توفير في بنك سايب saib فهو من أبرز البنوك المتواجدة في مصر، ويثق الكثيرون في تعاملاتهم مع بنك سايب بعد أن أعرب العديد عن حسن معاملات خدمة عملاء بنك saib والخدمات التى يوفرها المصرف.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب في بنك سايب - بطاقة رقم قومي سارية - وصل مرافق حديث (غاز - كهرباء) - شهاده إثبات الدخل (في حالة عدم اثبات الوظيفة الحالية في البطاقة) شروط فتح حساب في بنك سايب saib - الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري 2,000 جنيه - مصاريف فتح الحساب الجاري 100 جنيه - المصاريف الشهرية 15 جنيه. - إذا قل الحساب عن مبلغ 4000 جنيه يتم احتساب عمولة 25 جنية شهريا - 35جنية مصاريف كشف الحساب (كل دورية ) - مصاريف الحسابات الراكدة ٢٥ جنيه شهريًا. حساب التوفير: - الحد الادني لفتح حساب التوفير 5,000 جنية - مصاريف فتح حساب التوفير 120 جنيه - المصاريف الشهرية 15 جنيه - إذا قل الحساب عن مبلغ 5,000 جنية يتم احتساب عمولة 25 شهريا - 35جنية مصاريف كشف الحساب (كل دورية ) - مصاريف الحسابات الراكدة ٢٥ جنيه شهريًا - لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال علي 16668 (متاح علي مدار 24 ساعة) أو زيارة موقع بنك سايب www.saib.com.eg.

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