محافظ بنى سويف يراجع الترتيبات النهائية لامتحانات نهاية العام

جدة - نرمين السيد - راجع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع مسؤولى قطاع التعليم، خطة الاستعدادات والترتيبات النهائية التى اتخذتها المديرية لعقد امتحانات الفصل الثانى من العام الدراسى الحالى 2021 - 2022 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتى ستنطلق يوم السبت المقبل 7 مايو، وعقب انتهاء عطلة عيد الفطر.





وجدد محافظ بنى سويف تأكيداته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كل التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

وأوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم بأنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت المقبل، حيث يؤدى أكثر من 70 ألف طالبا وطالبة بالصف الخامس الابتدائى الامتحان فى مادتى اللغة العربية والعلوم موزعين على 678 مدرسة، فيما يؤدى ما يزيد عن 65 الف طالبا بالصف الاول الاعدادى الامتحان فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية، بجانب قيام ما يزيد عن 63 الف طالبا بالصف الثانى الاعدادى الامتحانات فى مادتى العلوم والجبر والاحتمال، منوها بتخصيص رقم (01225270885) بغرفة عمليات المديرية لتلقى أية شكاوى خاصة بالامتحانات.

ونوه وكيل التعليم عن تكليفاته لمسؤولى اللجان، بتجهيز حجرة تصلح كلجنة للحالات الحرجة والطلاب المرضى، تحت إشراف الزائرة الصحية المتواجده بكل لجنة، مشيرا إلى على أهمية تعزيز التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية، مع تكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى وتكون بعيدة عن أى ميول سياسية أو دينية أو حزبية،مع التنبيه بتواجد موجه بكل لجنة لتذليل جميع الصعاب التى تواجه العملية الامتحانية، حيث قد تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الإمتحانات وتذليل العقبات التى تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأى مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات.



وكان وكيل الوزارة قد عقد خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات، حضرها الدكتور هانى رجائى وكيل المديرية، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام ومديرى عموم الديوان والإدارات التعليمية وشؤون الطلاب ولجنة النظام والمراقبة والإدارة وتقدير الدرجات والشؤون القانونية والتوجيه المالى ووكلاء الإدارات ومديرى المراحل لمناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى والوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

وتم التأكيد على حزمة من المعايير والقواعد المنظمة لسير العملية الامتحانية، والتى تضمنت: وضع الجداول فى مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور مع غلق أبواب المدرسة وعدم السماح لأى شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولا يكون إلا من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحانات وتأمين حجرة الأسئلة والكنترول وتكون مطابقة للمواصفات مؤمنة بأبواب حديد وبعيدة عن الدور الأول والا يتواجد بها مصدر مياه، مع ضرورة إطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم وتوزيع المهام على جميع العاملين وخاصة الملاحظة وعدم تأخر الملاحظين فى الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة، وحظر دخول التليفون المحمول داخل اللجان، والتزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها فى نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.