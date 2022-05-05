وزير الزراعة: موسم القمح مبشر ومتوقع توريد 10 ملايين طن

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الزراعة أن جميع القطاعات الخدمية بالوزارة فى حالة عمل دائم خلال فترات الإجازات والراحات، وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين والمربين، ودعم قطاع الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار القصير إلى أهمية الدور الذى يقوم به المعمل فى دعم منظومة الصادرات الزراعية المصرية، ودعم المصدرين، حفاظا على سلامة الغذاء، والتأكيد على جودة الصادرات الزراعية، والتى تتمتع بسمعة طيبة بين دول العالم، لافتا إلى أن هذا المعمل حاصل على العديد من الشهادات العالمية والتى تؤكد جودة التحاليل ودقتها.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، استمرار المعمل خلال إجازة العيد فى استقبال وتحليل العينات الخاصة بالصادرات والواردات الزراعية المصريه محافظة على استمرار نفاذ الصادرات الزراعية المصرية لكافة الأسواق العالمية ولضمان سلامة وجودة الواردات الغذائية، حيث تم تنفيذ التحاليل المطلوبة لـ 2000 عينة شاملة عينات الصادرات والواردات الغذائية، وكذلك جاءت عينات القمح من أهم العينات الغذائية التى تم تحليلها خلال إجازة العيد، حيث تم تنفيذ كافة التحاليل التى طلبت لها فى أسرع وقت وإرسال النتائج للجهات المعنية لسرعة اتخاذ القرار وتوريد شحنات القمح لما لها من أهمية استراتيجية فى هذه الظروف العالمية المحيطة.

وتفقد وزير الزراعة أيضا غرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضى، والتقى بالعاملين بها، واطمأن على سير العمل، والتواصل الدائم والمستمر على مدار الساعة مع كافة مديريات الزراعة، لرصد حالات التعدى، والتصدى لها، والتعامل معها على الفور.

وأوضح أن الرقعة الزراعية خط أحمر، لارتباطها بالأمن الغذائى، وهو ما يعد أمن قومى، لافتا إلى أن القيادة السياسة تتابع بشكل مستمر هذا الملف، وأن هناك تنسيق دائم ومستمر مع أجهزة الدولة المختلفة للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.

وشدد على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية، تعد مسئولية المجتمع باسره للحفاظ عليها، وعلى ماتبقى من الارض الزراعية، باعتبارها امن غذائى، ومستقبل للأجيال القادمة، مناشدا وسائل الاعلام والمجتمع المدنى المساهمة فى التوعية للحد من هذه الظاهرة.

كما تفقد وزير الزراعة منظومة الخط الساخن بالوزارة، مؤكدا ضرورة التعامل مع كافة الشكاوى الواردة من المواطنين بجدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لحل تلك الشكاوى.

وفى سياق متصل توجه القصير بالشكر والتقدير الى كافة العاملين، الذين تحملوا المسئولية خلال فترة الإجازة، وحرصوا على تأدية واجباتهم، والتيسير على المواطنين والمزارعين، والتواجد معهم بشكل دائم، وتقديم الخدمات لهم خلال فترة الإجازة بدون توقف.

ونوه وزير الزراعة إلى أن كافة قيادات الوزارة بالديوان العام، ومديرياتها فى المحافظات، واصلوا العمل خلال فترة إجازة العيد، وتفقدوا الحقول، لمتابعة العمل، والتواصل مع المزارعين، ومتابعة الملفات الهامة على رأسها حماية الاراضى، فضلا عن عمليات الحصاد والتوريد لمحصول القمح بكافة المحافظات.

وأشار القصير، إلى أن موسم القمح هذا العام مبشر بالانتاجية العالية، والتى قد تصل إلى حوالى 10 ملايين طنا، لافتا إلى أن عمليات الحصاد هذا الموسم، تأخرت بسبب التقلبات الجوية، إلا أن هذا الأمر جاء بنتائج إيجابية على إنتاجية المحصول.

وأوضح أن معدلات التوريد هذا العام مرتفعة، وهو ما يؤكد وطنية المزارع المصرى، وحرصه على توريد المحصول، مؤكدا أن هناك تنسيق دائم ومستمر مع وزارة التموين للتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، وحصول المزارعين على مستحقاتهم خلال 48 ساعة على الأكثر، وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالتوريد.