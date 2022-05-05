محافظ أسوان: توريد 43 ألف طن من محصول القمح حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ أسوان إلى تشكيل لجان من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مضيفا أن عمليات التوريد تسير دون وجود أى عقبات أو عوائق.

وأوضح عطية أنه بالتوازى مع ذلك تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن للمتابعة اليومية للكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون والبناكر، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التى يتم حصادها بواقع 18 أردب عن الفدان، وبحد أدنى 12 أردب عن الفدان.

وشدد محافظ أسوان على أنه جارى عمل تقييم شامل لأداء رؤساء المراكز والمدن من بين محاوره نجاح موسم حصاد القمح، وطبقا للنسب المحققة وذلك بالتنسيق بين مديريات الزراعة والتموين وكافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أى كميات من القمح، يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح، وهو الذى يتزامن مع ضرورة التأكد من الالتزام بكل الضوابط، التى أقرتها وزارة التموين بشأن توريد القمح، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

هذا وتقوم غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة باستقبال أى شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 و01278655167 و01091565955، وتنفيذا لتكليفات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالمتابعة الميدانية لمنظومة توريد القمح بداية من المزارعين وحتى الصوامع والشون والبناكر حيث تم توريد 16 ألف طن من محصول القمح منها 3300 طن لصوامع إدفو، و1900 للشون والبناكر، بجانب 10 ألاف و800 طن لصومعة المفالسة، كما تم التشديد بعدم تسليم أى كميات من محصول القمح إلا من خلال الجمعيات الزراعية والبنك الزراعى حيث تم تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمزارعيين، مع الإسراع فى تسليم مستحاقاتهم المالية أولا بأول.

ويأتى ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين خاصة وأنه تم حصر المساحات المنزرعة والكميات المتوقع حصادها بمتابعة ميدانية من رؤساء المراكز والمدن بإجمالى مساحات 126.5 ألف فدان لتحقيق المستهدف بنهاية الموسم وهو الوصول إلى 166.6 ألف طن.