6 أكتوبر.. أول ميناء مصرى جاف لمواجهة تغيرات المناخ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن ميناء 6 أكتوبر الجاف. يذكر أن ميناء 6 أكتوبر الجاف يموله البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ضمن برنامج "المدن الخضراء"، والذى يستهدف مساعدة المدن وتحويل 100 مدينة إلى مدن خضراء بحلول 2024.

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