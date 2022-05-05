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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695760/شحاته-أبو-زيد-يجب-التوسع-في-إنشاء-الجامعات-التكنولوجية-ويؤكد-تعمل-على-ربط-التعليم-بسوق-العمل

شدد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، على دور الجامعات التكنولوجية فى ربط التعليم بسوق العمل، مؤكدا أن المنظومة التعليمية تشهد اهتمام كبير سواء التعليم الأساسى أو التعليم الجامعى، وانعكس ذلك من خلال حزمة من القرارات المبادرات والتشريعات فى هذا الصدد.

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وأضاف أبو زيد ، في تصريحات له، أن الجامعات التكنولوجية تساهم فى النهوض بالمنظومة التعليمية، واستحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، ومواز لمسار التعليم الأكاديمي.

وأوضح أبو زيد ، أنه يجب تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوي العام والفني لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

واختتم "أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب" بالتأكيد على ضرورة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية ، والتطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي لمواكبة التطورات السريعة في جميع الميادين العلمية.

قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة نقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

تعد محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية لإنشاء مدينة عالميه للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي سيصبح صرحا متكامل للأنشطة والرياضات المتعلقة بالخيول والأكبر في الشـرق الأوسـط في مجال تربية وإنتاج الخيول العربية بالمشاركة مع أعرق الحيرات الدولية والمحلية المتخصصة في تربية وإنتاج الخيل العربي الأصيل، ومن ثم تكمن فلسفة مشروع القانون، في استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج واكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وخلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافي وحضاري وسياحي في هذا المجال.