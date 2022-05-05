أحمد دياب: مصر وضعت سيناء على خارطة التنمية الشاملة...والاستثمار فيها أصبح ضرورة

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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695759/أحمد-دياب-مصر-وضعت-سيناء-على-خارطة-التنمية-الشاملةوالاستثمار-فيها-أصبح-ضرورة

أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية وضعت شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات.

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وأضاف دياب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مصر اهتمت بتنمية محافظات القناة، ووضعتها على رأس أولوياتها باعتبارها حلقة الوصل بين سيناء وباقى محافظات الجمهورية، وتأتى ذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة، وذلك فى وقت تستمر فيه المعركة ضد الإرهاب وجهود تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة.

أحمد دياب: مصر وضعت سيناء على خارطة التنمية الشاملة

وشدد دياب، على أهمية خلق تنمية حقيقة مستدامة في سيناء، وبالتالي يتم تنفيذ مشروعات عملاقة متنوعة، بداية من المرافق الأساسية امتداد للمشروعات التنموية المختلفة على رأسها المرافق العامة ومحطات التحلية والتجمعات البدوية.

واختتم دياب، بالتأكيد على أن ما تشهده سيناء خلال السنوات الأخيرة من تنمية لم تشهده في تاريخها، مؤكدًا أن الدولة كلها عملت من أجل إحداث تنمية حقيقة في سيناء، سواء بتمويلات محلية أو الصناديق العربية مما سيكون له أكبر الأثر على الأهالى الفترة الحالية والمقبلة .