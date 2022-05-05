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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695755/أحمد-أمين-عن-المخرج-عصام-السيد-مؤمن-بيا-من-مسرح-الجامعة-وبدون-نصيحته-ماسواش-حاجة

وجه الفنان أحمد أمين رسالة شكر لعدد من أصدقائه في الوسط الفني وصناع مسلسل “جزيرة غمام” الذي خاض به السباق الرمضاني 2022 بشخصية “عرفات”، مشيرا إلى أنه محظوظ بوجود هؤلاء الأشخاص في حياتهم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة أحمد امين لصناع مسلسله الرمضاني جزيرة غمام

كتب أحمد أمين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا الحمدلله محظوظ إن فيه في حياتي ناس بقدر اسألها على الخطوات اللي محيراني أو لما بغلط الناس دي بتوجهني بحب.. وبعد ما ناس كتير شكرت في مسلسل جزيرة غمام لازم اشكر اصدقائي وأساتذتي اللي رجعت لهم عشان يساعدوني إزاي أعمل "عرفات" طبعا مؤلف و مخرج المسلسل دورهم لا يغفل لكن أنا أقصد من أصدقائي بقى بعيد عن المسلسل شكرا للفنان محمد خضر.. صديقي المخرج محسن رزق.. صديقي المخرج علاء إسماعيل.. صديقي المنتج محمد جبيلي”.

أحمد أمين: “بدون نصيحة عصام السيد ماسواش حاجة”

وتابع: . أما الفضل الأكبر فيذهب لأستاذي وأخويا الكبير اللي خد من وقته وساب الدنيا وقعد معايا فعلا نشتغل.. وده حصل برضه أيام ما وراء الطبيعة.. هو المخرج الكبير الأستاذ عصام السيد.. مؤمن بيا من وأنا بمثل مسرح أيام الجامعة.. ومنغير نصيحته أنا ماسواش حاجة.. ولازم في مساحة تانية هاكتب لكم أنا اتعلمت منه إيه في الحياة والفن.. ربنا يخليك ليا ومافيش كلام يوفيك حقك.. وعلى رأي عرفات " الكلام يقلل المعنى".

أحمد أمين في رمضان 2022

جدير بالذكر، أنه تألق الفنان أحمد أمين في مسلسل “جزيرة غمام” بالتعاون مع مي عز الدين ، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2022،ويخوض بطولته كلا من طارق لطفي، أحمد أمين، رياض الخولي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، محمد جمعة، هبة عبد الغني، ميار الغيطي، هاجر الشرنوبي بجانب عدد من ضيوف الشرف.

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس.