انت الان تتابع تفاصيل خبر القمة.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695753/القمة-تعرف-على-موعد-مباراة-الأهلي-والزمالك-فى-الدوري-المصري

يلتقي النادي الأهلي أمام غريمة التقليدي الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري، والتي من االمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم 6/19الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما كانت مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول قد انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 5-3.

الجدير بالذكر أن يواجه النادي الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال يوم السبت القادم.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حي أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.

الأهلي في نصف النهائي

بهذه النتيجة يصعد النادي الأهلي لمواجهة نادي وفاق سطيف الجزاري بعد أن استطاع هزيمة الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيئ، في مباراتي الذهاب والعودة.

حيث انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بين وفاق سطيف والترجي بالتعادل السلبي، لكن نجح الفريق الجزائري في خطف بطاقة التأهل من ملعب رادس بتونس، بعد الفوز بهدف دون رد.

مواعيد مباريات الزمالك

جولة الـ18 الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء 10 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ19 الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.