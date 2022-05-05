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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695748/مصرع-وإصابة-7-أشخاص-في-حادث-تصادم-مروع-بالإسكندرية

دوت الخليج

حيث وقع منذ قليل، حادث تصادم سيارتين علي كورنيش الإسكندرية، أسفر عن وفاة ثلاث أشخاص من بينهم شابين وفتاة ،وأصيب 4 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الأميري الجامعي.

حادث تصادم سيارتين علي كورنيش الإسكندرية

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا حادث تصادم سيارتين علي كورنيش الإسكندرية، أسفر عن وفاة ثلاث أشخاص، وأصيب 4 آخرين ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارِ إخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.