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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695740/شيرين-عبد-الوهاب-تتألق-على-مسارح-أبو-ظبي-بحفل-غنائي-كامل-العدد-صور

تألقت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، بحفل غنائي جديد في دولة الإمارات بمدينة أبو ظبي وذلك ضمن إحتفالاتها المختلفة مع الجمهور بـ عيد الفطر.

دوت الخليج يرصد شيرين عبد الوهاب في حفل أبو ظبي

ظهرت شيرين عبد الوهاب بإطلالة أنيقة خلال الحفل بإرتداء فستان أسود مطرز من الصدر باللون الفضي، واستقبلها الجمهور بترحيب حار وحفاوة كبيرة، مؤكدين اشتياقهم لها ولحفالتهم وصوتها العذب.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل باقة من أروع أغنياتها وهي: “سيدنا القماص، خاصمت النوم، بحلفلك، الكدابين، كلام عنيه”.. وغيرها من الأغنيات المحببة لدى الجمهور.

شيرين عبد الوهاب في رمضان 2022

وشاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب في السباق الرمضاني 2022 بأغنية “يامعافر” لـ بنك مصر جاءت كلماتها: “مفيش في قاموسي ضعف ولا هزيمة دا اليأس كلمة ملهاش ولا قيمة ربك مابيديش أبدًا حمل تقيل غير للكتف اللي يشيل.. يا معافر أجمد كمل للآخر.

وكانت قد نشرت شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية مقطع من أغنية يا معافر عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث كتبت: ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل.. غير للكتف اللي يشيل، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وترجمها البعض بشكل مختلف كما أعادوا مشاركة المقطع وطالبوا شيرين بطرح الأغنية كاملة.

حمل شيرين عبد الوهاب

من ناحية أخرى، داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، مجموعة صور وفيديوهات للمطربة شيرين عبد الوهاب أثناء إحيائها حفل زفاف مصمم الأزياء، أحمد ياسين، والذي بدأو في البداية بتوجيه انتقادات لاذعة لمصمم الازياء بسبب طريقة رقصه على أنغام أغنيات شيرين عبد الوهاب في حفل زفافه.

وجذب انتباه بعض رواد السوشيال، ظهور شيرين عبد الوهاب خلال الحفل ببطن منتفخة، ما أثار تساؤلات الجمهور هل هي حامل من حسام حبيب، أما هو مجرد زيادة وزن، وإهمالها لنفسها في الآونة الأخيرة هو من تسبب في ظهورها بهذا الشكل، ولكن صرحت شيرين لـ دوت الخليج قائلة: ««مش حامل أنا باكل كتير اليومين دول».