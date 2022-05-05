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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695739/الاوقاف-تعلن-شروط-الالتحاق-بمراكز-لتحفيظ-القرآن-الكريم-ببني-سويف

أعلنت مديرية الأوقاف ببني سويف، اليوم الخميس، عن فتح باب التقدم ل 4 مراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع، وغرس القيم النبيلة والأخلاق الكريمة، وحرصًا على إعداد محفظٍ واعٍ ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم.

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وأضافت أنه فى إطار توجيهات وزارة الأوقاف وفقا لتحقيق الضوابط بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم وفقا لتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 60 % كشرط أساسي لدخول الامتحان النهائي، وتسديد المصروفات الدراسية، وقدرها ( 400 جنيه ) عن العام الدراسي، شاملة المصروفات الدراسية والامتحانات، تدفع بعد اجتياز اختبارات القبول، ويمكن سدادها على قسطين متساويين، الأول: قبل بدء الدراسة بأسبوع، والآخر قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، والأولوية بأسبقية التسجيل حسب الأماكن المتاحة بكل مركز ، علمًا بأن عدد مراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم ( 69 ) مركزًا، وأن جميع المراكز تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف.

اسماء المراكز المعتمدة

وأوضحت أن الأربعة مراكز لإعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم هى : مسجد على بن أبى طالب بمدينة بني سويف، و المسجد الكبير بمركز ببا، ومسجد الشهيد بمركز اهناسيا، ومسجد الشيخ شمردل بمركز الفشن، مشيرة إلى أن التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالي لمدة أسبوعين وفق النموذج المرفق (https://forms.gle/WGUZp7RM9Gub5ahM8) أو بمقر المراكز المذكورة أعلاه بدءًا من الأحد الموافق 15 مايو 2022م ولمدة أسبوعين أيضًا، علما بأنه سيكون للمتميزين من خريجي هذه المراكز الأولوية في جميع أنشطة الوزارة المتصلة بخدمة القرآن الكريم سواء في مجال تحفيظ القرآن الكريم أم إيفاد القراء للخارج أم غيرهما من المجالات.