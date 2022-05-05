الجيزة: إزالة 17 حالة بناء مخالف وتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة«فيديو وصور»

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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695737/الجيزة-إزالة-17-حالة-بناء-مخالف-وتعدي-علي-الأراضي-الزراعية-وأملاك-الدولةفيديو-وصور

دوت الخليج

إزالة 17 حالة بناء مخالف وتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وقد تابع محافظ الجيزة، مركز ومدينة العياط في إزالة ٦ حالات تعدى بمساحة ٥٠٥ م وشملت فك الشده الخشبية لمخالفة بعزبه جاسور بقرية المساندة بالدور الاول لعقار بمساحه ١٠٠م و إزالة حاله تعدي على أرض أملاك الدولة بمنطقة الجزيرة علي مساحه 175م و إزالة أسوار على أرض زراعية بقرية الرقة الغربية، بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء في المهد علي أرض إصلاح زراعي بعزبة شيحة بالقطورى على مساحة ٧٠م وإزالة حالة بناء بالدور الثاني بعقار بمساحة 50 م بقرية الناصرية وفك شدة خشبية بمنزل بالدور الأرضي علي مساحة ١٠٠م بقرية كفر عمار .

وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة حالتين تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الكداية علي مساحه ٢٣٠ م .

وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم إزالة ٤ مخالفات بناء شملت مخالفة بناحية ذات الكوم على مساحة١٧٥م وأخري بقريه مناشى البلد على مساحه ١٠٠م وإزالة مخالفة علي مساحه قيراطين وأخري علي مساحه ١٢٠م عبارة عن غرف وأسوار بقرية أبو غالب .

وفي مركز ومدينة كرداسة تم إزالة مخالفات بناء بشارع عباس تاج الدين من سكه ابو الحديد من طريق الأبيض بناهيا .

وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة هنجر ومخالفات بناء علي مساحة حوالي ٢٠٠ م بطريق المنصورية وزاوية أبو مسلم .

وفي مركز الصف تم فك شده خشبيه بعرب غمازه الكبيره فى نطاق الوحده المحليه الاخصاص وازاله حاله بناء علي مساحه ١٧٥م بالشوبك الشرقي .

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء .