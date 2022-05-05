انتشال جثة طفل غرق فى بحر شبين بالغربية

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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - تمكنت قوات الأنقاذ النهرى، من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 13 عاما غارق في ترعة بحر شبين في نطاق عزبة حمد بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى.

دوت الخليج

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا من العميد مأمور قسم ثان المحلة بغرق طفل يدعي "احمد. ع. ا" 13 عاما في ترعة بحر شبين بدائرة القسم.

الطفل أثناء استحمامة ولهوه برفقة زملائة غرق في ترعة بحر شبين

وتبين من التحريات أن ان الطفل أثناء استحمامة ولهوه برفقة زملائة غرق في ترعة بحر شبين في نطاق عزبة حمد بدائرة قسم ثان المحلة وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري علي المتوفي.

حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية

من جانب اخر شنت نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم الخميس، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 25 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.