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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695726/صوامع-الغربية-تستقبل--٢٢٧٨-طن-قمح-بعد-توقف-إجازة-العيد

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، على أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة تعمل بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٢ وذلك تنفيذاً لسياسة الدولة والتي تسعى لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي.

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حيث استقبلت صوامع المحافظة اليوم بعد توقف خلال فترة العيد ما يقرب من ٢٢٧٨ طن قمح من (البنك الزراعي ، شركة المطاحن والشركة المصرية القابضة ) ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده منذ بداية الموسم إلى ٤٥٦١ طن.

مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة مستعدة

وأضاف محافظ الغربية أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال ٢٤٦ألف طن من القمح في ٢٢ موقع تخزيني طبقاً للمواصفات و وفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وذلك يومياً من الساعة من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءاً لإستقبال جميع الكميات المستهدفة في الوقت المحدد مع تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين وكذلك الإعداد والتجهيز المسبق لجميع مواقع التخزين والتعاون المشترك لكافة الجهات المعنية مما يضمن نجاح عملية التخزين لهذا العام .