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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695757/فروع-بنك-التعمير-والإسكان-على-مستوى-مصر-بالعناوين-والأرقام
ينشر دوت الخليج فروع بنك التعمير والإسكان على مستوى مصر، فهي دائم التساءؤلات عليها من قبل المواطنين خاصة المتقدمين على شقق الإسكان، فيرغبون معرفة عناوين فروع بنك التعمير والإسكان للتقديم عليها، وأرقام تليفونات بنك التعمير للاستفسار عن كافة الخدمات التى يقدمهاها المصرف لدعمهم.
بنك التعمير والإسكان
إليكم كافة عناوين بنك التعمير والإسكان والأوراق المطلوبة للتقديم على النحو التالي:
فروع بنك التعمير والإسكان القاهرة:
1- فرع بنك التعمير و الاسكان القاهرة الرئيسى
العنوان: 10 ش الكامل محمد - الزمالك القبلية - امام بوابة نادى ضباط القوات المسلحة ش 26 يوليو
رقم التليفون: 2735572 - 27359504-27361826
رقم الفاكس: 27361458 + 27357807
2- فرع المنيل
العنوان: 1 ش متحف المنيل - جزيرة الروضة - القاهرة
رقم التليفون: 23684982 - 23684892- 23684670
رقم الفاكس: 23686269
فروع بنك الاسكان و التعمير فى مدينة نصر :
3- فرع عباس العقاد
العنوان: 1ش انور المفتى مبنى يونى ارك - مدخل 3 شقة
رقم التليفون: 22608573 - 22404861
رقم الفاكس: 26608671 804
4- فرع مدينة نصر
العنوان: 2ش عباس العقاد - بجور الجامعة العمالية - مدينة نصر
رقم التليفون: 22608135 - 22608588 - 22706041 -22706040
رقم الفاكس: 26712438 - 226086881
فروع بنك الاسكان و التعمير فى مصر الجديدة :
5- فرع مصر الجديدة
العنوان: 130 / 128 شارع جسر السويس برج البنيان
رقم التليفون: 22569157 - 22569143 - 22569236
رقم الفاكس: 24505043
6- فرع روكسى
العنوان: 6 شارع الحجاز - ميدان غرناطة - تقسيم ب روكسي
رقم التليفون: 24517063 - 24517061
رقم الفاكس: 24504347
فروع بنك الاسكان و التعمير فى المعادى :
7- فرع المعادى
العنوان:12/8 شارع اللاسلكى من شارع النصر المعادى
رقم التليفون: 25174062
8- فرع القطامية
العنوان: عمارة 1 , 2 شركة النيل - امام قسم شرطة القطامية
رقم التليفون: 27589873-27588431-27580912 -27581463
رقم الفاكس: 27581464
فروع بنك الاسكان و التعمير فى القهرة الجديدة :
9- فرع التجمع الخامس
العنوان: عمارة 114 - التجمع الخامس - خلف مبنى الجهاز
رقم التليفون: 26170733- 26170732- 26170731
رقم الفاكس: 26710734
10- فرع التجمع
العنوان: الاول التجمع الاول - القاهرة الجديدة - مجاورة 9 - عمارة 3أ - شقة 3/4
رقم التليفون: 22470861 -22470865 -22470863
رقم الفاكس: 22470867
11- فرع مدينة بدر
العنوان: شقة 3 عمارة 18 - المجاورة الثالثة - بجوار جهاز مدينة بدر
رقم التليفون: 28643109-28643108
رقم الفاكس: 28640950
12- فرع الشروق المنطقة الادارية
العنوان: بجوار المركز الطبى - الحى الثانى - مدينة الشروق
رقم التليفون: 26871355- 26871357
رقم الفاكس: 26871359
فروع بنك الاسكان و التعمير فى العبور :
13- فرع العبور
العنوان: سوق الجمله بالعبور - مجمع البنوك - ك 25 طريق مصر الاسماعيلية
رقم التليفون: 44771864 -44770717 - 44770058
رقم الفاكس: 44770024
14- فرع العبور - جولف ستى
العنوان: مشروع جولف ستى مدينة العبور
رقم التليفون: 0168840730 - 49210780- 49210759
رقم الفاكس: 46105399
15- فرع 15 مايو
العنوان: مبنى جهاز المدينة - جناح رقم 6 حى رجال الاعمال - 15 مايو
رقم التليفون: 25500431 - 25500774
رقم الفاكس:25504973
فروع بنك الاسكان و التعمير فى الجيزة:
16- فرع المهندسين
العنوان: 26 ش بابا شارو - المهندسين - الجيزة
رقم التليفون: 37617854 - 37617859 - 37617852
رقم الفاكس: 37617829/37617839
17- فرع المانسترلى
العنوان: برج 7 ابراج المانسترلى - شارع البحر الاعظم - امام القرية الفرعونية - الجيزة
رقم التليفون: 35684050 - 35705341
رقم الفاكس: 35718931
18-فرع الدقى
العنوان: 6 شارع رفاعه - المساحة - الدقى
رقم التليفون: 33371835-37623207
رقم الفاكس:37623208
19- فرع الهرم
العنوان: عمارات جاردينيا الهرم - محطة اسباتس - شارع الهرم
رقم التليفون: 3899814 - 3899813- 3899812
رقم الفاكس: 37711640 + 3389915
فروع بنك الاسكان و التعمير فى 6 اكتوبر:
20- فرع 6 اكتوبر
العنوان: المحور المركزى - بجوار شرطة النجدة 6 اكتوبر
رقم التليفون: 38306584 -38346305 - 38346304
رقم الفاكس: 38346307
21- فرع مدينة 6 اكتوبر - الحي السادس
العنوان: المجاورة الخامسة / السوق التجارى / الحى السادس - مدينة 6 اكتوبر
رقم التليفون: 38333602-38327749- 38346333
رقم الفاكس: 38339127
22- فرع 6 اكتوبر- الحى المتميز
العنوان: عمارة 23,22- المجاورة الثانية - الحى المتميز - 6 اكتوبر
رقم التليفون: 38352362
رقم الفاكس: 38357356
23- مكتب تحصيل الحى الثانى عشر 6 اكتوبر
العنوان: 5 محلات بالعمارة 33 , 34 مجاورة الخامسة الحى الثانى عشر - 6 اكتوبر
رقم التليفون: 38325465 - 38325366- 38300481
رقم الفاكس: 38353103
24- فرع الشيخ زايد
العنوان: عمارة 50 المجاورة الثالثة - الشيخ زايد
رقم التليفون: 38502894 -38507778 - 38507776
رقم الفاكس: 38521463
فروع بنك الاسكان و التعمير فى الاسكندرية :
25- فرع الاسكندرية (السلطان حسين)
العنوان: 9ش الفواطم وبنى العباس من شارع السلطان حسين - الازاريطة
رقم التليفون: 4849057 -4849058 - 4849053
رقم الفاكس: 4848986
26- فرع الاسكندرية / فليمنج
العنوان: 513 أ طريق جمال عبد الناصر - فليمنج - الاسكندرية
رقم التليفون: 5823495-5823494
رقم الفاكس: 5826858
27- فرع جليم
العنوان: جليم - طريق الحرية ميدان مظلوم - امام سنترال جليم
رقم التليفون: 5838996- 5838995- 5838994
رقم الفاكس: 5838920
28- فرع مارينا
العنوان: مبنى 12 شمال المركز التجارى الاول - شرق البحيرة المستدريره ك 94 مطروح - الساحل الشمالى
رقم التليفون: 4062295
رقم الفاكس: 4061850
29- فرع مراقيا
العنوان: المنطقة الاولى - بالسوق التجارى - قرية مرقيا السياحية ك 52 طريق اسكندرية مطروح
رقم التليفون: 3741645
رقم الفاكس: 3741569
30- فرع برج العرب
العنوان: عمارة 34 بلوك 12 المجاورة 9 - برج العرب الجديدة
رقم التليفون: 4593350 - 4597170
رقم الفاكس: 4592723
فروع بنك الاسكان و التعمير فى الدلتا :
فرع بنك الاسكان و التعمير القليوبية:
31- فرع بنها
العنوان: برج الصفا والمروه - ناصية شارعى الامل والرياضة - بنها الجديدة
رقم التليفون: 3231597- 3224298 -3245471
رقم الفاكس: 3224297
فرع بنك الاسكان و التعمير البحيرة:
32- فرع دمنهور
العنوان: شارع عبد السلام الشاذلى بجوار مستشفى المبره - دمنهور
رقم التليفون: 3374864 -3374863 - 3374862
رقم الفاكس: 3374865
فروع بنك الاسكان و التعمير الشرقية:
33- فرع الزقازيق
العنوان: ابراج الحرية - عماره رقم 1 شارع مديرية الامن - الزقازيق
رقم التليفون: 2376885 -2374832
رقم الفاكس: 3374833
34- مكتبة الطفل بالزقازيق
العنوان: مكتبة الطفل - شارع سعد زغلول - بجور مديرية الاسكان - الزقازيق
رقم التليفون: 2318072 -2318071
رقم الفاكس: 2318025
35- فرع العاشر من رمضان
العنوان: مبنى جهاز المدينة - خلف صيدناوى - المجاورة الاولى - الحى الاول
رقم التليفون: 364358
رقم الفاكس: 364376
36- فرع الصالحية الجديدة
العنوان: عمارة 6 مجاورة 12 امام السوق التجارى - الصالحية الجديدة
رقم التليفون: 3202614
رقم الفاكس: 3200270
فرع بنك الاسكان و التعمير المنوفية:
37- فرع السادات
العنوان: 47 شارع بلال بن رباح - المنطقه الاولي - مدينة السادات - المنوفيه
رقم التليفون: 0108555322 - 2600779
رقم الفاكس: 2600778
فرع بنك الاسكان و التعمير كفر الشيخ:
38- فرع كفر الشيخ
العنوان: عمارة الفرقان - امام مجمع النصر - شارع الجيش - عمارات الاوقاف
رقم التليفون: 3231898- 3241351
رقم الفاكس: 3237563
فروع بنك الاسكان و التعمير الاسماعيلية:
39- فرع الاسماعيلية
العنوان: برج الفردوس - شارع الجمهورية - اول طريق البلاجات - الاسماعيلية
رقم التليفون: 3922304 - 3922305
رقم الفاكس: 3922312
40- فرع الاسماعيلية
العنوان: برج الثلاثينى - شارع الجمهورية - اول طريق البلاجات
رقم التليفون: 3917108 -3918407
رقم الفاكس: 3917457
فرع بنك الاسكان و التعمير بورسعيد:
41- فرع بورسعيد / الغرفة
العنوان: ش محمد على امام المحافظة - مبنى الغردقة التجارية
رقم التليفون: 3240432- 3345400- 3240486
رقم الفاكس: 3357600
42- مكتب تحصيل سعد زغلول ببورسعيد
العنوان: 11 ش سعد زغلول والجيش امام عمر افندى - برج الضرائب - مدينة بورسعيد
رقم التليفون: 3345200
رقم الفاكس: 3345300
فروع بنك الاسكان و التعمير دمياط:
43- فرع دمياط
العنوان: عمارة الاوقاف - ش سعد زغلول - الدور الارضى دمياط
رقم التليفون: 2224055 -2224033
رقم الفاكس: 2231967
44- فرع دمياط الجديدة
العنوان: دمياط الجديدة -المنطقة المركزية - قطعة رقم 90
رقم التليفون: 0572402042
رقم الفاكس: 572402043
فرع بنك الاسكان و التعميرمرسى مطروح:
45- فرع مرسي علم
العنوان: علم طريق القصير طريق مرسي علم الرئيسي قريه هوليداي بيتش - قطاع القصير الكيلو 65
رقم التليفون: 3750176
رقم الفاكس: 3750176
فروع بنك الاسكان و التعمير فى الصعيد :
46- فرع بنك الاسكان و التعمير الفيوم
العنوان: 18 تقسيم الحرية / بندر الفيوم / محافظة الفيوم
رقم التليفون: 638871 - 6308872
رقم الفاكس: 6308874
47- فرع بنك الاسكان و التعمير بنى سويف
العنوان: عمارة 1 ه مساكن البنك - شرق النيل - بنى سويف الجديدة
رقم التليفون: 2240863 -2240163
رقم الفاكس: 2240862
48- فرع بنك الاسكان و التعمير المنيا
العنوان: برج (1) ابراج سلطان شارع طة حسين - المنيا
رقم التليفون: 2368856- 2329650 - 0126811842
رقم الفاكس: 2368857
49- فرع بنك الاسكان و التعمير المنيا الجديدة
العنوان: عمارة 33 الوحدتين رقم 104 المجاورة الثانية بمشروع جهاز مدينة المنيا الجديدة(شرق النيل)
رقم التليفون: 2295401
رقم الفاكس: 2295401
50- فرع بنك الاسكان و التعمير اسيوط
العنوان: 2 ش الجمهورية - ابراج شركة الوجه القبلى الوطنية للمقاولات
رقم التليفون: 2299002 - 2299003 - 2299004
رقم الفاكس: 2299005
51- فرع بنك الاسكان و التعمير سوهاج
العنوان: برج القضاه - امام جامعة جنوب الوادى - مدينة ناصر
رقم التليفون: 4602262
رقم الفاكس: 4601036
52- فرع بنك الاسكان و التعمير قنا
العنوان: ميدان مديرية الامن - برج المدرية
رقم التليفون: 5321603
رقم الفاكس: 5321605
53- فرع بنك الاسكان و التعمير الاقصر
العنوان: شارع المحطة مدينة الاقصر
رقم التليفون: 2384224 -2389083 -2361442
رقم الفاكس: 2384236
54- فرع بنك الاسكان و التعمير اسوان
العنوان: عماره 9 حى العقاد - حلف الصاله المغطاه - طريق السادات
رقم التليفون: 2305963
رقم الفاكس: 2305972
55- فرع بنك الاسكان و التعمير فى اسوان / كورنيش النيل
العنوان: 9 شارع كورنيش النيل - اسوان
رقم الفاكس: 2330486
فروع بنك الاسكان و التعمير فى سيناء :
56- فرع شرم الشيخ / الهضبة
العنوان: منطقة البنوك - هضبة ام السيد مدينة شرم الشيخ - شارع البنوك
رقم التليفون: 3665437 - 3665421
رقم الفاكس: 3665438
57- فرع شرم الشيخ / خليج نعمة
العنوان: مول رقم 8 - خليج نعمة شرم الشيخ
رقم التليفون: 3601207
رقم الفاكس: 3601206
58- فرع شرم الشيخ / نبق
العنوان: المول التجارى - عرب سات - منطقة جنوب نبق السياحى رقم 11
رقم التليفون: 9205469 - 9205469
رقم الفاكس: 3710266
59- فرع شرم الشيخ / تيران
العنوان: مول تيران 28 ,29 - امام السوق التجارى القديم
رقم التليفون: 3665318 - 3665319
رقم الفاكس: 3665317
60- فرع دهب
العنوان: المبنى التجارى رقم 7 بالمركز السياحى التجارى - بمنطقة الخدمة السياحية - دهب
رقم التليفون: 3642558
رقم الفاكس: 3642557
61- فرع العريش
العنوان: ش 23 يوليو - بجوار شركة كير سرفيس - شمال سيناء - بجوار بنك الاسكندرية
رقم التليفون: 0108555313 - 3352997
رقم الفاكس: 3352998
فرع بنك الاسكان و التعمير البحر الاحمر:
62- فرع الغردقة
العنوان: قرية السندباد السياحية / منطقة القرى السياحية - الغردقة
رقم التليفون: 3447010 حتي 3441328
رقم الفاكس: 3441483
بذلك أوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن عناوين بنك التعمير والإسكان وأرقام التواصل مع خدمة العملاء من داخل مصضر وخارجها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فروع بنك التعمير والإسكان على مستوى مصر.. بالعناوين والأرقام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.