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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695757/فروع-بنك-التعمير-والإسكان-على-مستوى-مصر-بالعناوين-والأرقام

ينشر دوت الخليج فروع بنك التعمير والإسكان على مستوى مصر، فهي دائم التساءؤلات عليها من قبل المواطنين خاصة المتقدمين على شقق الإسكان، فيرغبون معرفة عناوين فروع بنك التعمير والإسكان للتقديم عليها، وأرقام تليفونات بنك التعمير للاستفسار عن كافة الخدمات التى يقدمهاها المصرف لدعمهم.

بنك التعمير والإسكان إليكم كافة عناوين بنك التعمير والإسكان والأوراق المطلوبة للتقديم على النحو التالي: فروع بنك التعمير والإسكان القاهرة: 1- فرع بنك التعمير و الاسكان القاهرة الرئيسى العنوان: 10 ش الكامل محمد - الزمالك القبلية - امام بوابة نادى ضباط القوات المسلحة ش 26 يوليو رقم التليفون: 2735572 - 27359504-27361826 رقم الفاكس: 27361458 + 27357807 2- فرع المنيل العنوان: 1 ش متحف المنيل - جزيرة الروضة - القاهرة رقم التليفون: 23684982 - 23684892- 23684670 رقم الفاكس: 23686269 فروع بنك الاسكان و التعمير فى مدينة نصر : 3- فرع عباس العقاد العنوان: 1ش انور المفتى مبنى يونى ارك - مدخل 3 شقة رقم التليفون: 22608573 - 22404861 رقم الفاكس: 26608671 804 4- فرع مدينة نصر العنوان: 2ش عباس العقاد - بجور الجامعة العمالية - مدينة نصر رقم التليفون: 22608135 - 22608588 - 22706041 -22706040 رقم الفاكس: 26712438 - 226086881 فروع بنك الاسكان و التعمير فى مصر الجديدة : 5- فرع مصر الجديدة العنوان: 130 / 128 شارع جسر السويس برج البنيان رقم التليفون: 22569157 - 22569143 - 22569236 رقم الفاكس: 24505043 6- فرع روكسى العنوان: 6 شارع الحجاز - ميدان غرناطة - تقسيم ب روكسي رقم التليفون: 24517063 - 24517061 رقم الفاكس: 24504347 فروع بنك الاسكان و التعمير فى المعادى : 7- فرع المعادى العنوان:12/8 شارع اللاسلكى من شارع النصر المعادى رقم التليفون: 25174062 8- فرع القطامية العنوان: عمارة 1 , 2 شركة النيل - امام قسم شرطة القطامية رقم التليفون: 27589873-27588431-27580912 -27581463 رقم الفاكس: 27581464 فروع بنك الاسكان و التعمير فى القهرة الجديدة : 9- فرع التجمع الخامس العنوان: عمارة 114 - التجمع الخامس - خلف مبنى الجهاز رقم التليفون: 26170733- 26170732- 26170731 رقم الفاكس: 26710734 10- فرع التجمع العنوان: الاول التجمع الاول - القاهرة الجديدة - مجاورة 9 - عمارة 3أ - شقة 3/4 رقم التليفون: 22470861 -22470865 -22470863 رقم الفاكس: 22470867 11- فرع مدينة بدر العنوان: شقة 3 عمارة 18 - المجاورة الثالثة - بجوار جهاز مدينة بدر رقم التليفون: 28643109-28643108 رقم الفاكس: 28640950 12- فرع الشروق المنطقة الادارية العنوان: بجوار المركز الطبى - الحى الثانى - مدينة الشروق رقم التليفون: 26871355- 26871357 رقم الفاكس: 26871359 فروع بنك الاسكان و التعمير فى العبور : 13- فرع العبور العنوان: سوق الجمله بالعبور - مجمع البنوك - ك 25 طريق مصر الاسماعيلية رقم التليفون: 44771864 -44770717 - 44770058 رقم الفاكس: 44770024 14- فرع العبور - جولف ستى العنوان: مشروع جولف ستى مدينة العبور رقم التليفون: 0168840730 - 49210780- 49210759 رقم الفاكس: 46105399 15- فرع 15 مايو العنوان: مبنى جهاز المدينة - جناح رقم 6 حى رجال الاعمال - 15 مايو رقم التليفون: 25500431 - 25500774 رقم الفاكس:25504973 فروع بنك الاسكان و التعمير فى الجيزة: 16- فرع المهندسين العنوان: 26 ش بابا شارو - المهندسين - الجيزة رقم التليفون: 37617854 - 37617859 - 37617852 رقم الفاكس: 37617829/37617839 17- فرع المانسترلى العنوان: برج 7 ابراج المانسترلى - شارع البحر الاعظم - امام القرية الفرعونية - الجيزة رقم التليفون: 35684050 - 35705341 رقم الفاكس: 35718931 18-فرع الدقى العنوان: 6 شارع رفاعه - المساحة - الدقى رقم التليفون: 33371835-37623207 رقم الفاكس:37623208 19- فرع الهرم العنوان: عمارات جاردينيا الهرم - محطة اسباتس - شارع الهرم رقم التليفون: 3899814 - 3899813- 3899812 رقم الفاكس: 37711640 + 3389915 فروع بنك الاسكان و التعمير فى 6 اكتوبر: 20- فرع 6 اكتوبر العنوان: المحور المركزى - بجوار شرطة النجدة 6 اكتوبر رقم التليفون: 38306584 -38346305 - 38346304 رقم الفاكس: 38346307 21- فرع مدينة 6 اكتوبر - الحي السادس العنوان: المجاورة الخامسة / السوق التجارى / الحى السادس - مدينة 6 اكتوبر رقم التليفون: 38333602-38327749- 38346333 رقم الفاكس: 38339127 22- فرع 6 اكتوبر- الحى المتميز العنوان: عمارة 23,22- المجاورة الثانية - الحى المتميز - 6 اكتوبر رقم التليفون: 38352362 رقم الفاكس: 38357356 23- مكتب تحصيل الحى الثانى عشر 6 اكتوبر العنوان: 5 محلات بالعمارة 33 , 34 مجاورة الخامسة الحى الثانى عشر - 6 اكتوبر رقم التليفون: 38325465 - 38325366- 38300481 رقم الفاكس: 38353103 24- فرع الشيخ زايد العنوان: عمارة 50 المجاورة الثالثة - الشيخ زايد رقم التليفون: 38502894 -38507778 - 38507776 رقم الفاكس: 38521463 فروع بنك الاسكان و التعمير فى الاسكندرية : 25- فرع الاسكندرية (السلطان حسين) العنوان: 9ش الفواطم وبنى العباس من شارع السلطان حسين - الازاريطة رقم التليفون: 4849057 -4849058 - 4849053 رقم الفاكس: 4848986 26- فرع الاسكندرية / فليمنج العنوان: 513 أ طريق جمال عبد الناصر - فليمنج - الاسكندرية رقم التليفون: 5823495-5823494 رقم الفاكس: 5826858 27- فرع جليم العنوان: جليم - طريق الحرية ميدان مظلوم - امام سنترال جليم رقم التليفون: 5838996- 5838995- 5838994 رقم الفاكس: 5838920 28- فرع مارينا العنوان: مبنى 12 شمال المركز التجارى الاول - شرق البحيرة المستدريره ك 94 مطروح - الساحل الشمالى رقم التليفون: 4062295 رقم الفاكس: 4061850 29- فرع مراقيا العنوان: المنطقة الاولى - بالسوق التجارى - قرية مرقيا السياحية ك 52 طريق اسكندرية مطروح رقم التليفون: 3741645 رقم الفاكس: 3741569 30- فرع برج العرب العنوان: عمارة 34 بلوك 12 المجاورة 9 - برج العرب الجديدة رقم التليفون: 4593350 - 4597170 رقم الفاكس: 4592723 فروع بنك الاسكان و التعمير فى الدلتا : فرع بنك الاسكان و التعمير القليوبية: 31- فرع بنها العنوان: برج الصفا والمروه - ناصية شارعى الامل والرياضة - بنها الجديدة رقم التليفون: 3231597- 3224298 -3245471 رقم الفاكس: 3224297 فرع بنك الاسكان و التعمير البحيرة: 32- فرع دمنهور العنوان: شارع عبد السلام الشاذلى بجوار مستشفى المبره - دمنهور رقم التليفون: 3374864 -3374863 - 3374862 رقم الفاكس: 3374865 فروع بنك الاسكان و التعمير الشرقية: 33- فرع الزقازيق العنوان: ابراج الحرية - عماره رقم 1 شارع مديرية الامن - الزقازيق رقم التليفون: 2376885 -2374832 رقم الفاكس: 3374833 34- مكتبة الطفل بالزقازيق العنوان: مكتبة الطفل - شارع سعد زغلول - بجور مديرية الاسكان - الزقازيق رقم التليفون: 2318072 -2318071 رقم الفاكس: 2318025 35- فرع العاشر من رمضان العنوان: مبنى جهاز المدينة - خلف صيدناوى - المجاورة الاولى - الحى الاول رقم التليفون: 364358 رقم الفاكس: 364376 36- فرع الصالحية الجديدة العنوان: عمارة 6 مجاورة 12 امام السوق التجارى - الصالحية الجديدة رقم التليفون: 3202614 رقم الفاكس: 3200270 فرع بنك الاسكان و التعمير المنوفية: 37- فرع السادات العنوان: 47 شارع بلال بن رباح - المنطقه الاولي - مدينة السادات - المنوفيه رقم التليفون: 0108555322 - 2600779 رقم الفاكس: 2600778 فرع بنك الاسكان و التعمير كفر الشيخ: 38- فرع كفر الشيخ العنوان: عمارة الفرقان - امام مجمع النصر - شارع الجيش - عمارات الاوقاف رقم التليفون: 3231898- 3241351 رقم الفاكس: 3237563 فروع بنك الاسكان و التعمير الاسماعيلية: 39- فرع الاسماعيلية العنوان: برج الفردوس - شارع الجمهورية - اول طريق البلاجات - الاسماعيلية رقم التليفون: 3922304 - 3922305 رقم الفاكس: 3922312 40- فرع الاسماعيلية العنوان: برج الثلاثينى - 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3352997 رقم الفاكس: 3352998 فرع بنك الاسكان و التعمير البحر الاحمر: 62- فرع الغردقة العنوان: قرية السندباد السياحية / منطقة القرى السياحية - الغردقة رقم التليفون: 3447010 حتي 3441328 رقم الفاكس: 3441483 بذلك أوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن عناوين بنك التعمير والإسكان وأرقام التواصل مع خدمة العملاء من داخل مصضر وخارجها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فروع بنك التعمير والإسكان على مستوى مصر.. بالعناوين والأرقام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.