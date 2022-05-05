"معك في العيد".. الداخلية توزع الكحك على المرضى والمسنين (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:23 مساءً -

نظمت وزارة الداخلية مبادرة (كلنا واحد – معك فى العيد).. وذلك من خلال تجهيز (كعك – هدايا – ورود) وتوزيعها على نزلاء دور رعاية المسنين والمستشفيات.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركة المسنين والمرضى الإحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، حيث توجه الجميع بالشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

جاء ذلك فى إطار ثوابت استراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى لبناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بكافة المناسبات، بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين ، وتحت رعاية رئيس الجمهورية.