أجهزة وزارة الرى تواصل العمل أثناء أجازة العيد لرصد وإزالة التعديات على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 02:22 مساءً - - رصد ووأد عدد من التعديات على نهر النيل بالقاهرة والدقهلية وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج

- التصدى لعدد من التعديات على المجارى المائية ، ورفع كميات كبيرة من المخلفات من الترع

- الدكتور عبد العاطي : التصدى بحسم للتعديات يهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية

- إزالة ٥٦ الف حالة تعدى على مساحة ٨.٢٠ مليون متر مربع خلال حملات الإزالات الموسعة

في ضوء توجيهات السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الإستعداد خلال أجازة عيد الفطر المبارك والتى تتزامن مع بداية فترة أقصى الإحتياجات المائية ، ورصد كافة أشكال التعديات على المجارى المائية وأملاك الرى وإزالتها في مهدها .. فقد قامت أجهزة الوزارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بالقاهرة والدقهلية وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج.

حيث تم رصد عدد من المخالفات بالقاهرة الكبرى مثل إقامة سور مخالف من المبانى الطوب بالوراق ، حيث تم إتخاذ الاجراءات اللازمة ، كما تم رصد تشوينات على مرسي بالعجوزة بدون إستكمال الترخيص اللازم ، و تم إنذار المخالف لعدم البدء بأي أعمال إلا بعد الحصول على الترخيص ، كما تم رصد حيوانات نافقة بالبر الغربى لجزيرة المنيل وكذلك بجوار جزيرة المعصرة بمحافظة القاهرة وتم التعامل على الفور وإنتشالهم بمعدات الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة الكبرى.

كما تم رصد قيام أحد المخالفين بعمل سور بالغرائز الخشبية بجوار محطه مياه مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، وتم إزاله المخالفة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية لضمان عدم تكرار المخالفة.

وبمحافظة كفر الشيخ .. تم رصد قيام أحد المواطنين بقرية محلة مالك بمركز دسوق بالبدء فى صب بلاطة خرسانية علي جسر النيل ، حيث تم علي الفور إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إزالة التعدى بمعرفة المخالف.

وفى محافظة المنيا.. تم رصد مخالفة بقيام أحد المواطنين بالتعدي بالإعداد للبدء فى إنشاء مبنى مخالف ، حيث تم ابلاغ الجهات الأمنية وإيقاف الأعمال والبدء فى إزالة التعدى ، كما تم رصد مخالفة أخرى عبارة عن سور بالبلوك على مساحة ٤٠ متر مربع ، حيث قام المخالف بإزالة المخالفة ورد الشئ لأصله في حينه وعلى حسابه.

وتم رصد عدد (٢) مخالفة بناحية الخازندارية بغرب طهطا بمحافظة سوهاج وذلك بوضع إشغالات علي مرسي العبارة بطهطا بدون ترخيص ، وقد تم إتخاذ اللازم في حينه ضد مرتكبي المخالفة.

كما قامت أجهزة الوزارة المعنية برفع كميات كبيرة من المخلفات التى قام بعض المواطنين بإلقائها بعدد من الترع بمحافظات الدقهلية وقنا وكفر الشيخ والفيوم.

كما تم رصد قيام بعض المخالفين بالتعدى بعمل فتحات رى مخالفة على الترع ، حيث تم التصدى لهذة المخالفات وإزالتها.

كما تم رصد تعدى بعمل سحارة أسفل احد الترع المؤهلة حديثا بعزبة هارون - بلبيس بمحافظة الشرقية ، وتم ايقاف التعدى فورا.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن اجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على المجارى المائية ، موضحاً أن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى.

وأضاف سيادته ان إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها تنفيذ حملات الإزالات الموسعة لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات وأملاك الرى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى ٥٦ الف حالة تعدى على مساحة ٨.٢٠ مليون متر مربع بمختلف المحافظات.