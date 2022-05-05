جدة - نرمين السيد - أعلن أشرف الداودى محافظ قنا عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمختلف مراكز المحافظة يوم الأحد المقبل الموافق 8 مايو الجارى، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ورفع المناعة الصحية للأطفال.





وقال محافظ قنا إن فعاليات الحملة ستستمر على مدار 4 أيام حتى الأربعاء الموافق 11 مايو الجارى، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، البالغ عددهم 584 ألفا و507 طفلا بطعم سابين أحادى التكافؤ نمط 2، مؤكدا أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة ولتحقيق المستهدف منها، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات لمساعدة فرق التطعيم على الوصول إلى كل مكان داخل المحافظة. وقال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، أنه تم تخصيص 1326 فريقا طبيا منها 1181 فريقا متنقلا، و237 فريقا ثابتا بالوحدات الصحية والمستشفيات، مشيرا إلى أنه يشارك فى الفرق الطبية أطباء، وممرضين، ومسجلى بيانات، ومراقبين، ومسعفين، والرائدات الريفيات، ومسئولى الثقافة الصحية، لافتا إلى أن أعضاء فرق التطعيم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، مؤكدا على توافر الطعوم وأدوات الحفظ الخاصة بها وأن التطعيم مجانى دون أى رسوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأحد.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.