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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695736/أحمد-فهمي-يحتفل-بـ-عيد-ميلاد-زوجته-فخور-بيكي-في-كل-حاجة

حرص المطرب أحمد فهمي، الاحتفال بعيد ميلاد زوجته أميرة فراج من خلال توجيه رسالة رومانسية له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة أحمد فهمي لـ زوجته في يوم ميلادها

كتبت أحمد فهمي مرفقا صور وفيديوهات لزوجته: “كل سنه وانتي طيبه وانتي بخير و صحه و احسن حال و تفضلي دايماً ضهرنا و ضحكتنا و سندي.. و تحققي كل حاجه نفسك فيها .. وربنا يقدرني واكون دايماً بساعدك و لو برأي في اي حاجه بتعمليها .. فخور بيكي في كل حاجه .. ربنا يحميكي يا مشاميشو “.

أحمد فهمي وأزمته الصحية

جدير بالذكر أنه تحدث أحمد فهمي لأول مرة عن أزمته الصحية التي مر بها منذ حوالي 5 سنوات، حيث اكتشف أن لديه عيب خلقي في القلب في الصمام المترالي، ولم يكتشفه الأطباء إلا بالصدفة، وأشار إلى أنه أجرى عملية جراحية كانت لها عدة تداعيات.

وتابع أحمد فهمي كلامه: “بعد العملية قعدت 3 أيام بحاول أقوم من السرير” وفيما يخص علاقته بالسوشيال ميديا قال إنه لم يكن مركزًا بشكل كبير معها منذ أربعة سنوات، ولكن بعد نصيحة أصدقائه له، بدأ في مشاركة جمهوره بعض اللحظات والخطوات في مشواره وعمله.

برنامج أحلى كلام لـ احمد فهمي

الجدير بالذكر أنه أطلق الفنان أحمد فهي برنامج جديد، بعنوان «أحلى كلام »، وبدأ الجمهور من محبي فهمي في التفاعل مع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويعد برنامج «أحلى كلام»، عمل إجتماعي لايت، من المقرر أن ينطلق بعد أسبوعين، على فضائية الحياة، وفاجأ فهمي أن الفنان القدير أشرف عبد الباقي، ضيف أول حلقاته.

الجدير بالذكر، أنه ليست المرة الأولى الذي قدم فيها فهمي برامج، حيث قدم قبل ذلك عدة برامج منها اراب أيدول، وبرنامج هو وهي، كما شارك الفنانة سيرين عبد النور في برنامج سهرانين معاكم بالبيت.