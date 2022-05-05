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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695732/فيلم-واحد-تاني-لـ-أحمد-حلمي-يواصل-احتلال-صدارة-إيرادات-شباك-التذاكر

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إيرادات فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

وصلت إيرادات فيلم “واحد تاني” لـ أحمد حلم إلى 6,903,563 جنيه في ثالث أيام عيد الفطر، وكان قد حقق مساء أمس ما يقرب من 7 مليون و204 ألفا و540 جنيه، محققًا نجاح واسع على الساحة الفنية.

فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

يشارك الفنان أحمد حلمي في بطولة فيلمه الجديد "واحد تاني" عدد من النجوم مثل روبي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب وآخرين بجانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وتدور أحداثه حول موظف وهو أحمد حلمي الذي يعمل أخصائي اجتماعي ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، لكن في السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وبعد خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى به ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

أحمد حلمي في مرمى الانتقادات

وكان قد تعرض أحمد حلمي في الساعات القليلة الماضية، لحملة هجوم وانتقادات لاذعة، وبدأ الجمهور بمطالبته بالتوقف عن التمثيل والخروج من نمط الكوميديا لأنه أصبح لا يجيدها، كل ذلك جاء بعدما طرح فيلمه “واحد تاني” في دور العرض المصرية السينمائية، فبعد أن كان أحمد حلمي المثل الأعلى للكوميديا أصبح شخص يحذر الجمهور من مشاهدة أفلامه السينمائية، وأصبحت أعماله الفنية مهيبة لمشاهدة صغار السن والعائلات بعدما احتوى الفيلم على كوميدية جنسية صريحة كما وصفه البعض.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو الأتي: “للأسف، فيلم حلمي كأنه واحد تاني فعلا. الإشارات والتلميحات الجنسية كتيرة جدا وغير مناسب تمامًا. خسرنا ممثل بيقدم أعمال نضيفة وانتقل بالنسبة لي للمعسكر التاني”، وكتب الأخر: “نفسي فنانين مصر يفهموا أن كوميديا الايحاءات بتاعت هوليوود دي مش هتنفع في مصر و الجمهور مش هيقبل بكدا يا ترجعوا كوميديا زمان اللي كانت بتضحك من القلب يا بلاش قرف”