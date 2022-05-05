انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 1195 جنيها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظا، وذلك عقب رفع الفائدة الأمريكية ومخاوف من التضخم، بالإضافة إلي ما يشهده العالم من أزمات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 لـ١١٩٥.

دوت الخليج يستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 18قيراط في مصر اليوم الخميس 5 مايو:

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم الخميس ١٠٢٤ للجرام.

سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر اليوم الخميس 5مايو:

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم الخميس ١١٩٥ جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم الخميس 5مايو:

سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم الخميس ١٣٦٦ جنيها للجرام.

الاوقية: ١٨٩٦ دولار

البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 0.5%

وكان قد أعلن البنك المركزي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة بمعدل 0.5% فى أكبر زيادة خلال 22 عاما، حيث سجلت أكبر زيادة في عام 2000، وكان الفيدرالي عقد اجتماعا استمر لمدة يومين، وسط توقعات باتخاذه.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يرفع فيها المركزي الأمريكي الفائدة منذ عام 2018، وفي مارس الماضي رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 0.25% لتصبح 0.5% لأول مرة منذ 2018، للسيطرة على التضخم الذي ارتفع في أمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا.

وهذه الخطوة التي من شأنها أن تضع نطاق سعر الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية عند ما يتراوح بين 0.75 في المائة وواحد في المائة.

وكان البنك المركزى الأمريكى، قد أبقى على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، وسط توقعات لمسؤولي الفيدرالى الأمريكي برفع الفائدة مرتين في عام 2023.