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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695725/فوائد-بنك-الإسكندرية-على-شهادة-ادخار-3-سنوات-وطريقة-التقديم

يرغب الكثيرون معرفة فوائد بنك الإسكندرية على شهادة ادخار 3 سنوات. نظرًا لأنها من أفضل شهادات الادخار في بنك الإسكندرية لأنها تتميز بعائد مرتفع عن غيرها من شهادات الادخار. ويستعرض دوت الخليج كافة التفاصيل عن فوائد بنك الإسكندرية على شهادة ادخار 3 سنوات وكيفية التقديم عليها.

فوائد بنك الإسكندرية تتراوح فوائد بنك الإسكندرية على شهادة ادخار 3 سنوات بين 10% سنويا يصرف العائد شهريا، و10.25% سنويا يصرف العائد كل ربع سنة. التقديم على شهادات بنك الإسكندرية 2022 بعد الاطلاع على تفاصيل شهادة بنك الإسكندرية يمكن التقديم عليها من خلال التوجه لأي فرع من فروع بنك الإسكندرية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وحدد نوع الشهادة التى ترغبها، ثم أطلب نموذج تقديم الشهادة من موظفي خدمة عملاء بنك الاسكندرية وتقديم المستندات المطلوبة لاثبات الشخصية سواء بطاقة رقم قومي سارية. أو جواز سفر.

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