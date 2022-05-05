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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695724/الضوابط-والشروط-الأوقاف-تفتح-باب-التقدم-لمراكز-الثقافة-الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب القبول لدفعة جديدة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م بمراكز الثقافة الإسلامية، من الحاصلين أو الحاصلات على مؤهلات عليا من أي من الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام أربع سنوات من الرجال والسيدات.

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الأوقاف تفتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية

وأوضحت أن التقدم وفق الضوابط التالية:

1- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن ٦٠ % كشرط أساسي لدخول الامتحان النهائي.

2- تسديد المصروفات الدراسية، وقدرها ( ٤٠٠ جنيه) عن العام الدراسي شاملة المصروفات الدراسية والامتحانات تدفع بعد اجتياز اختبارات القبول ويمكن سدادها على قسطين متساويين الأول قبل بدء الدراسة بأسبوع على الأقل والآخر قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

3- الأولوية بأسبقية التسجيل، واستخراج الكارنيه الدراسي حسب الأماكن المتاحة بكل مركز)

علما بأن عدد مراكز الثقافة الإسلامية (٣٥) مركزًا، وأن جميع المراكز تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف ، وهي :

1. القاهرة مسجد النور بالعباسية

2. القاهرة المسجد الجامع ـ مدينتي ـ القاهرة الجديدة

3. الجيزة بين السرايات ـ مسجد الشبان المسلمين ـ أمام مطافي الجيزة

4. الجيزة مسجد الاستقامة

5. القليوبية مدينة بنها ـ بنها الجديدة ـ بجوار مسجد ناصر ـ الفلل

6. المنوفية شبين الكوم بجوار مسجد الأنصار ـ الحي القبلي

7. الشرقية الزقازيق مسجد الفتح ـ أمام المبرةـ بجوار نادي الشرقية

8. العاشر من رمضان أعلى مسجد الخير بالمجاورة (15)

9. الغربية طنطا ميدان المحطة ش السكة الجديدة ـ المسجد الأحمدي

10. الدقهلية المنصورة ـ ميدان الشيخ حسانين ـ مسجد الشيخ حسانين

11. كفر الشيخ - أعلى مسجد الفلاحين ـ خلف محطة السكة الحديد

12. البحيرة دمنهور ـ مسجد السد العالي ـ بجوار مديرية الأمن القديمة

13. الإسكندرية محرم بك ـ ش قناة السويس ـ خلف نقطة غيط الصعيدي ـ

بجوار مسجد محمد عبده

14. دمياط ش الأعصر ـ مسجد موسى

15. بور سعيد ش محمد سرحان وسعد زغلول أمام مستشفى آل سليمان

بجوار مسجد محمد عبده

16. الإسماعيلية أعلى مسجد التوحيد بجوار محكمة الإسماعيلية

17. السويس مسجد بدر ـ بور توفيق ـ السويس

18. شمال سيناءـ العريش مسجد النصر شارع 23يوليو ـ العريش

19. شمال سيناءـ بئر العبد مسجد التجمع الإسلامي (مسجد المحطة) بئر العبد

20. شمال سيناء ـ الحسنة مسجد الرحمن ـ الحسنة

21. الفيوم أمام المصالح الحكومية ـ مسجد فاطمة إلياس ـ أمام مديرية الأمن

22. بني سويف شارع صلاح سالم ـ مسجد علي بن أبي طالب

23. المنيا دار المناسبات بجوار مسجد القولي ـ ش الكورنيش ـ الدور الثاني

24. أسيوط التقوى بأسيوط ـ بجوار عصير التركى

25. سوهاج أعلى مسجد قطب ـ أمام محطة سكة حديد سوهاج

26. قنا ش 23يوليو بجوار مسجد ناصر

27. الأقصر مسجد محمد حسين بجوار التليفزيون

28. أسوان منطقة السيل الجديد خلف كيما مسجد الإمام الحسين

29. الوادي الجديد (الخارجة) أمام المجمع الإسلامي ـ مدينة الخارجة

30. الوادي الجديد (الداخلة) الوادي الجديدـ مدينة الداخلة ـ

31. جنوب سيناء مسجد الصحابة ـ شرم الشيخ

32. البحر الأحمر مسجد الميناء ـ الغردقة

33. الإسكندرية مسجد الكريم – مساكن الصينية بالهانوفيل العجمي – غرب الإسكندرية

34. مطروح مسجد التقوى – أمام مديرية الشئون الصحية

35. الشرقية (فاقوس) مسجد العيداروس الجامع – مركز فاقوس.

يكون التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالي لمدة أسبوعين وفق النموذج المرفق (https://forms.gle/9AVPs3ASRPjyrKmJ6) ، أو بمقر المراكز المذكورة أعلاه بدءًا من الأحد الموافق ١٥ مايو ولمدة أسبوعين أيضًا.

علما بأن نظام الدراسة عامان وأنه سيتم الاستفادة بأوائل الخريجين المتميزين والخريجات المتميزات في أنشطة الوزارة المختلفة وفق إمكانات كل منهم العلمية والثقافية والدعوية.