الكاثوليكية تحتفل بقداس الأربعين للبطريرك الشرفى أنطونيوس نجيب 

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، صلاة قداس ذكرى الأربعين لمثلث الرحمات، صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفى للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وكاردينال الكنيسة الجامعة، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.





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