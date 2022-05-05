وقال وكيل وزارة التربية والتعليم -فى تصريح اليوم الخميس- إنه تم تجهيز وإعداد لجان الامتحانات، مع الالتزام بالتعقيم اليومى للجان أثناء سير الامتحانات، واتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية بالعريش، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل أية مشكلات فور حدوثها.
وأكد الجاهزية الخاصة بعقد امتحانات الدبلومات الفنية (الصناعى والتجارى والزراعى والفندقى).
وفى سياق متصل، أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، تخصيص سيارة أتوبيس لنقل طلاب المدارس إلى لجان الامتحانات بالمجان.
وذكر بيان صادر عن رئاسة مركز ومدينة الحسنة اليوم، أنه سيتم الدفع بأوتوبيس لنقل الطلاب من مدينة (الحسنة) إلى مدينة نخل تسهيلا وتيسيرا على الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وسيتحرك الساعة السابعة صباحا اعتبارا من يوم السبت المقبل من أمام مجلس مدينة الحسنة.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتى بناء على توجيهات المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شمال سيناء تنهى استعداداتها لامتحانات نهاية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.