استلام محصول القمح بصومعة المراشدة فى قنا (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، توريد محصول القمح وتقديم التسهيلات اللازمة أمام الموردين والمزارعين بصومعة المراشدة من أجل الوصول إلى المستهدف توريده هذا العام على مستوى المحافظة.





وقال أبو كريشة، أن الصومعة تتكون من 12 خلية بسعة تخزينية 60 ألف طن، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما خاصا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الرى الحديثة. يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بصرف حافز توريد للمزارعين موردى القمح المحلى بقيمة 50 جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة 50 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماما كبيرا من قبل الدولة بالفلاح.

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