مخالفات بناء وتعديات على الأراضى الزراعية.. جهود الجيزة خلال العيد (فيديو)

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وتابع محافظ الجيزة مركز ومدينة العياط فى إزالة 6 حالات تعد بمساحة 505 م وشملت فك الشده الخشبية لمخالفة بعزبه جاسور بقرية المساندة بالدور الأول لعقار بمساحة 100م وإزالة حالة تعد على أرض أملاك الدولة بمنطقة الجزيرة على مساحة 175م وإزالة أسوار على أرض زراعية بقرية الرقة الغربية، بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء فى المهد على أرض اصلاح زراعى بعزبة شيحة بالقطورى على مساحة 70م وإزالة حالة بناء بالدور الثانى بعقار بمساحة 50 م بقرية الناصرية وفك شدة خشبية بمنزل بالدور الأرضى على مساحة 100م بقرية كفر عمار.
وفى مركز ومدينة أطفيح تم إزالة حالتين تعد على الأراضى الزراعية بقرية الكداية على مساحه 230 م.
وفى مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة 4 مخالفات بناء شملت مخالفة بناحية ذات الكوم على مساحة 175م وأخرى بقريه مناشى البلد على مساحة 100م وإزالة مخالفة على مساحة قيراطين وأخرى على مساحة 120م عبارة عن غرف وأسوار بقرية أبو غالب.
وفى مركز ومدينة كرداسة تم إزالة مخالفات بناء بشارع عباس تاج الدين من سكة أبو الحديد من طريق الابيض بناهيا.
وفى مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة هنجر ومخالفات بناء على مساحة حوالى 200 م بطريق المنصورية وزاوية أبو مسلم.
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