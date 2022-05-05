معهد بحوث الإلكترونيات يحتل المركز 37 فى تصنيف سيماجو 2022

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من د. شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول حصول المعهد على المركز 37 فى تصنيف سيماجو (Scimago) الإسبانى للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، والأداء العلمى والبحثى خلال الفترة الماضية.





وأشار التقرير إلى أهم مؤشرات تصنيف سيماجو للنشر العلمى والبحثى لمعهد بحوث الإلكترونيات، وهى: عدد أبحاث القيادة (BF:302.39)، عدد أبحاث التميز (Exec:47)، عدد الأبحاث المنشورة فى المجلات العلمية الأكثر تأثيرا (Q1: 105)، وعدد الأبحاث الموجودة على قاعدة بيانات (Scopus "O": 729)، عدد أبحاث التعاون الإقليمى (RC:103)، عدد أبحاث التعاون مع الصناعة (IDC:23)، عدد الأبحاث المنشورة للمؤسسة مقارنة بعدد الباحثين (STP:285)، عدد اقتباسات براءات الاختراع "الاستشهادات" (PI:3)، كما حقق المركز فى مؤشر (Open Access) (OA:176)، والقياسات المرجعية (AM:27)، والروابط الواردة (IL:132)، وعدد الأبحاث المشاركة فى أهداف التنمية المستدامة (SDG:166)، وحقق المعهد فى مؤشر (Web Size) (WS: 424)، وعدد الأبحاث فى مجال ابتكار المعرفة (IK:3)، وعدد أبحاث التعاون الدولى (IC:274).

وأفاد التقرير بنشر المعهد 155 بحثا علميا خلال عام 2021، وحصول المعهد على 2 براءة اختراع خلال العام: براءة الاختراع الأولى بعنوان "طريقة لتحديد زاوية وتردد الشبكة الكهربية باستخدام القدرة الافتراضية"، والثانية بعنوان "هوائى شريطى جديد على شكل نسر"، وفوز المعهد بجائزة أفضل موقع إلكترونى على مستوى المعاهد والمراكز البحثية لعام 2021، بالإضافة إلى حصول أعضاء المعهد على 23 جائزة علمية فى مختلف المجالات، وبلغت عدد عضويات المعهد بالمجلات العلمية 24 عضوية، وعدد التحكيم الدولى 145 تحكيما دوليا، كما قام أعضاء المعهد بتأليف 8 مؤلفات علمية.

ولفت التقرير إلى تنفيذ المعهد لـ 12 مشروعا بحثيا خارجيا عام 2021 بإجمالى ميزانية تقدر بحوالى 31 مليون و400 ألف جنيه مصرى، و10 مشروعات بحثية داخلية بإجمالى ميزانية تقدر بحوالى 2 مليون و900 ألف جنيه مصرى، فضلا عن توقيع المعهد عدد من التعاقدات والبروتوكولات المحلية والدولية مع عدد من الجهات، منها: مركز تحديث الصناعة، وشركة ستاك لأنظمة الحاسبات والتكنولوجيا، والهيئة العربية للتصنيع، وجامعة الإسكندرية، وشركة سيراج الصناعية ومركز تحديث الصناعة، وجامعة فاروس، وشركة تكنو سبيس، ومعهد شنغهاى للأنظمة الميكرو إلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، والجامعة البريطانية، وجامعة الزيتونة الأردنية، ومؤسسة الابتكار الكورية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيدارى) بسويسرا.