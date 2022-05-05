الصحة: فحص فيروس سى لـ«مليون» و745 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و745 ألفا و408 طلاب، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس «سي» بين طلاب الصف الأول الإعدادى بالمجان، للعام الرابع على التوالى، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المرحلة الحالية من المبادرة فى 21 نوفمبر الماضى وحتى بداية إجازة عيد الفطر المبارك.





يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالى لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سى".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول من المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسى الحالى، لافتاً إلى أن «الحيزة» كانت أعلى المحافظات فى نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ حيث تم فحص 166 ألف و427 طالب، تليها محافظة القاهرة، بفحص 160 ألف و70 طالب، ثم محافظة الشرقية 136 ألف و537 طالب، ومحافظة البحيرة 128 ألف و931 طالب.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 419 فريق طبى تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحى.

وأكدت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحى، إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، للحالات التى ثبتت إصابتها بفيروس "سى"، فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد، بجميع فروع الهيئة العامة للتأمين الصحى على مستوى محافظات الجمهورية.