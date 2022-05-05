مطران طهطا يلتقى مع زوجات وأبناء كهنة الإيبارشية 

جدة - نرمين السيد - وبعد أن هنأهم نيافته بعيد القيامة تحدث إلى زوجات الكهنة عن دورهن فى مساعدة الأب الكاهن فى خدمته، وحث الجميع على ضرورة الاهتمام بالكتاب المقدس والمواظبة على قراءته باستمرار. وفى الختام قدم لهم نيافته بعض الهدايا وتم التقاط الصور التذكارية.

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